Mazda CX-5　自肥可取

全新輸港的小改款CX-5備有4個版本選擇之多，包括今次借出的2.0 Active Edition及2.5 Sports Edition兩個全新版本，讓車迷因應不同規格和配備提供更多選擇。（胡振文攝）

自肥可恥？個人認為自肥可取至啱。今時今日，自肥好比自我增值，最近Mazda的CX-5先啱啱自肥完。

藉注入新世代 SKYACTIV VEHICLE ARCHITECTURE車體結構技術，強化中段車身結構，配合重新調整的懸掛系統，及針對座椅的包覆性和支撐性進行優化設計，加強行車穩定性和舒適性之餘，車廂寧靜度亦大幅提升。

此外，前排增設了無線充電板，中控台上的8吋觸控屏幕亦已升級至支援無線Apple CarPlay。尾箱隔板採用兩段式兼雙面新設計，一方面靈活創造出不同收納空間，另一方面，藉着絨面與防水膠面的雙面設計，方便車主隨時按需要反轉使用。你話係咪自肥可取，又很有用先？

唔止咁，全新輸港的小改款CX-5備有4個版本選擇之多，包括兩個SKYACTIV-G 2.0 版(Core及Active Edition)和兩個SKYACTIV-G 2.5 版(Sports Edition及i-Nappa)，當中2.0 Active Edition及2.5 Sports Edition可是說是兩個全新版本，讓車迷因應不同規格和配備提供更多選擇。

規格表

車型：五門五座位SUV

引擎：SKYACTIV-G直四

容積：1,998c.c.(2.0 Active)；2,488c.c(2.5 Sport)

最大馬力：165ps/6,000rpm(2.0 Active)；194ps/6,000rpm(2.5 Sport)

最大扭力：213Nm/4,000rpm(2.0 Active)；258Nm/4,000rpm(2.5 Sport)

傳動：SKYACTIV-DRIVE六前速+/-自動波

驅動：前置引擎、前輪驅動

車身體積：4,575×1,845×1,680mm（長×闊×高）