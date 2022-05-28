張天賦新歌變「萬能Key」　獲500粉絲大嗌好靚仔

歌手張天賦（MC）今日（28日）現身沙田鞋店做一日店長，吸引逾500粉絲撐場，粉絲現場大叫讚偶像「好高好靚仔。」MC與粉絲影大合照及簽名，大顯親民。他透露入行前做過好多不同職業，用口才和勞力的工種都做過，包括餐廳侍應和售貨員，笑言對自己口才有信心，可以應付處理客人的困難。

提到他將與李元元（Lucy）合作拍廣告，面對Lucy他表示更加冇問題，他說：「對小朋友會好有耐性，好易行入佢嘅世界，因為我一向喺呢個世界，我有個花名叫張三歲，雖然我覺得自己唔係。（3歲係智商定行為？）兩樣都係。」他提到與Lucy的廣告已傾得差不多，過幾天便拍攝，第一次見Lucy，他之前已問定李璨琛知道Lucy喜歡吃軟糖，他會準備大堆軟糖作見面禮，Lucy媽咪可以見埋未來女婿？他笑言：「交個朋友啫！」

支持二次創作

提到新歌《小心地滑》曲風能配合不同劇集畫面，被網民瘋狂二次創作變「萬能Key」，MC表示有留意到，其實並非首次，之前《記憶棉》和《反對無效》都經過被二次創作，看到歌詞被改，讚網民犀利：「我支持二次創作，呢個係香港特色，如果有機會都想試吓二次創作。」