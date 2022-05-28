丁子朗拍劇唔識笑被粗口鬧爆　半年冇工開想轉行賣保險

藝人丁子朗19歲嗰陣就參加香港先生，成為三料亞軍後入行，近年仲獲力捧有唔少演出機會，仲升呢做男主角，不過入行以嚟佢嘅星途並非一帆風順，佢日前接受陳敏之網上節目訪問，佢透露當初被家人反對入行，但係佢當年入讀大學一年就放棄學業，由加拿大來港追夢，佢希望靠自己闖一番事業：「我讀大學都有做兼職搵私己錢。最開心入行早年嗰陣父母嚟過香港探我，我可以畀到家用，畀咗啲錢佢哋使，唔想衰畀佢哋睇，你個仔喺香港唔係話撈得好掂，但過到活。知道入行後條路係漫長嘅，都希望最終係凱旋回歸。」但係佢事業都曾經遇過迷失期，試過有半年冇嘢做，佢趁嗰段諗過轉行，去咗考保險牌，佢覺得自己係個一定要做嘢嘅人。

佢入行初期亦受到受盡冷言冷語，不過佢並冇受到打擊，仲將負評轉化成推動自己發憤嘅動力，佢話：「試過有一次我拍劇，臨尾收廠28、29（凌晨4、5點），爭我一個笑容，佢要我笑，因為嗰時真係唔識做戲，我就係做唔到，笑唔得好，大家都好炆，大家等緊我。（即係唔合佢心意？）係，導演話不如嚟多次，現場就有一個工作人員就話，你擘大個口大家就收工啦！佢係咁鬧我！（有冇粗口？）一、兩個字，所以就覺得嘩！（咁你咪好傷心？）好傷心呀嗰下，但呢一件事好好，令我記得到依家，令我每次返工都唔會阻大家收工，呢個係我希望做到嘅嘢，第二就係你做得唔好會令其他人受罪。」