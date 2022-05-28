十八年後2.0︱譚俊彥陳山聰大打出手　龔嘉欣眼鏡Look搶鏡

由藝人譚俊彥（Shaun）和陳山聰等主演的無綫新劇《十八年後的終極告白2.0》，將於5月30日首播。由於第一季劇情緊湊，如今推出2.0劇迷自然期待，不過原來上下兩集故事全冇關連，但今次依舊是以一宗離奇命案為故事骨幹，關鍵死者則由譚凱琪扮演。劇中畫作對劇情推進有莫大關連，整件事更追溯至18年前主角之間的恩怨，彷彿每個角色都有殺人嫌疑！

Shaun與山聰今次於劇集內分別扮演畫家及畫廊老闆，二人表面友好，實質爾虞我詐，並是命案嫌疑人物之一。劇組早前發放宣傳照，山聰玩「濕身」且與Shaun有不少衝突場面。3位女主角中趙希洛和譚凱琪（Zoie）有不少性感造型，至於龔嘉欣（Katy）的「小雲眼鏡」Look夠晒搶鏡。

由於該劇乃無綫重點劇集，官方宣傳片製作十分認真，短短半分鐘已戲味相當。而周一開始繼續會推出3條Shaun的「自白式宣傳短片」，主角們錯綜複雜的關係將相繼曝光。飾演為求目的、不擇手段心機女的Zoie，似乎與阿Shaun、山聰和趙希洛均有恩怨，更一度持刀要脅後者，懸疑劇情神秘面紗將逐一揭破。