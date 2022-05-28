尋人記II︱雙失爸爸James走出困境：行多一步就海闊天空

由無綫新聞及資訊部製作的節目《尋人記II》最新一集的兩位主人翁，分別是1999年《星期三檔案》主角黃國強及2004年《星期一檔案》主角James。黃國強當年因太太離家出走，要獨力承受工作、照顧子女及經濟等問題帶來的壓力，曾兩度想自殺、並曾呆站天橋兩小時企跳，最終因不忍丟下子女打消念頭。James當年失業兼失婚，一家三口靠7千港元綜援金過活渡過一年難關。事隔多年，黃國強與James已走出昔日困局，另組家庭重過新生活。黃國強奉勸男士們有問題要「講出口」：「點都會有人關心，任何人都可以係傾訴對象。」James全靠爸爸愛的陪伴走出被妻子拋棄陰霾：「困難路上最緊要搵人同行，唔好收埋自己。行多一步就海闊天空，樣樣嘢都可以解決。」

今次尋人過程十分考眼力，攝製隊分別憑「屋邨花槽」、「橙紅色磚頭」及「水仙照」，成功尋獲2人。而尋James幕後功臣之一是天水圍舊式士多店的熱心婆婆，她受攝製隊所託只要見到疑似James身影，定必幫忙試探虛實，更因而不斷認錯人。當攝製隊成功找到James後，James主動提出要返回士多店答謝婆婆，2人一碰面，除了暢談當年，感性的婆婆更一度喜極而泣。

2人重逢場面感動不少網民，紛紛留言：「老闆娘有人情味」、「見到事頭婆好感動」、「老闆娘喊埋一份，老人家的情懷」、「老闆娘真係好難得」。攝製隊事後透露，婆婆受訪期間雖然店內人山人海，但她不但未有嫌攝製隊阻着做生意，更一邊收錢一邊笑笑口回答所有提問，又笑言這麼多年沒有加價，全因為想與老顧客「見多幾面」，相當有愛。