Anton@ONE PROMISE多謝林欣彤陪收身：一個人做會冇動力

樂隊ONE PROMISE 4位成員包括：盧文廸（文廸）、周天衡（天衡）、陳羿辰（Sora）和馮卓然（Anton），下午（28日）現身中環街市，為新歌《I’ll Be Fine》作宣傳及獻唱多首歌曲，獲近百粉絲到場支持，成員坦言受疫情影響，將近半年沒有公開演出，今日可以見到如此多人心情興奮，而今次演出主要為關注流浪狗組織籌款。他們表示新歌只用了約兩星期已錄製好，惟因途中有成員（Anton與天衡）確診新冠肺炎令錄製過程增加難度。早前與歌手女友林欣彤（Mag）先後確診新冠肺炎的Anton，表示已大致康復但仍間中有咳嗽，他説：「要逐句逐句錄，啲fans好好，送咗好多喉糖同補聲食品畀我，仲好貼心送咗支貼喺面嘅咪畀我，等我唔使太大聲就已經收到音。」問到Mag有否煲補品予他補聲，他搞怪説：「有呀，我要多謝呀Mum！佢煲好多湯水我飲，哈哈。（咁阿Mag呢？）都要多謝佢，佢都好好，陪我食健康餐單同埋一齊做運動，你知呢啲嘢一個人做會冇動力。」他多謝大家關心，表示「I’ll Be Fine」

而本身有領養狗隻的天衡，面部近右眼位置有明顯傷痕，他打趣說：「早幾日同自己隻狗有啲衝突，哈哈，當時佢食緊飯，可能我哄得太埋，佢想撲過嚟唔小心整到我，好彩眼球冇事，少少擔心破相囉，不過冇乜事嘅，I’ll Be Fine。」

至於Sora亦高興表示有事情令他感到「I’ll Be Fine」，他説：「我屋企工人就嚟到啦，12月等到依家，期間同太太輪流湊仔，真係有啲攰，放心冇衝突呀，哈哈。（餵夜奶辛苦？）佢2個月就已經戒咗夜奶，但經常瞓到半夜3、4點扎醒。」