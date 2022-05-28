郭晉安公然扯低陳豪口罩　網民怒吼不懂尊重

日前無綫（TVB）舉行全台逾百藝人雲集電視城的《周年慶典節目巡禮2022》，推介來年重頭節目和劇集，場面墟冚。而疫情以來口罩不離身的陳豪亦有到場，及後陳豪與馬國明、郭晉安接受節目《東張西望》訪問時，郭晉安在鏡頭前突然伸手拉低陳豪的口罩問：「你係咪成日要做口罩廣告呢？你係咪想接口罩廣告？」一臉尷尬的陳豪表示「OKOK，撕低畀大家睇下。」郭晉安成功拉低陳豪口罩後對着鏡頭表現興奮，表示：「Yeah！我終於除到佢口罩喇！」節目播出後，不少觀眾質疑郭晉安的做法，指他不懂尊重人家的安全意識，以及隨時影響陳豪家人的安全，以及漠視了第六波疫情的危機。

另外，《東張西望》要藝員互選「最強吸金王」。當中藝人麥美恩和陸浩明首推陳豪，指他廣告多甚至與太太陳茵媺一齊拍廣告。陳豪聞言：「唔好咁講，唔好咁講，既然係咁我就唔戴口罩。好多謝大家，其實我都係嗰句，自己係大家建立出嚟，都係屬於大家。」另外，陳山聰稱要向陳豪的人生學習和進發，要愛護家庭和做好事業。

此外，黎諾懿和劉穎鏇則認為馬國明是吸金王，因發現對方獲不少客戶要求合照，甚得客戶歡心。黎諾懿表示：「你睇佢個樣，賺幾多錢，一定係TVB吸金最有能力嘅人！」馬國明則就笑言「最強吸金王」其實是黎諾懿，他說：「知唔知我哋而家叫佢做咩？我哋而家叫佢做黎監製，佢係高層嚟，千萬製作俾佢拍，我都要同佢𢱑撈。」