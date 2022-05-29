【是日通勝】

農曆四月廿九

壬寅年 乙巳月 壬午日

吉時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

宜：祭祀、動土、掃舍

忌：成服、放水、開渠

幸運方向：坐南向北

幸運數字：1、20、25、33

幸運顏色：啡、黃

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：錢銀應使則使，沒必要為了慳錢而刻薄自己。

金牛座：百無聊賴，趁周日執拾家居環境，有助解悶。

雙子座：感情關係出現暗湧，必須體諒另一半的感受。

巨蟹座：跟別人談及錢銀問題時要小心，忌亂發脾氣。

獅子座：放空自己，讓心情沉澱，可重拾生活的熱情。

處女座：忙碌的生活得到喘息，花錢買開心要有節制。

天秤座：用心發掘身邊人的優點，可令感情關係更穩。

天蠍座：出席友人聚會，感受熱鬧氣氛，活得更快樂。

人馬座：有望遇上性格和善的異性，打破感情悶局。

山羊座：愛情運上升，單身者看中目標就要採取行動。

水瓶座：投資前景不錯，凡是想多一步，問題可解決。

雙魚座：好心情延續了一整天，連身邊人也受到感染。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）羊 偏財旺

（跌）鼠 財運弱

鼠：是日沖煞，家庭財政受打擊，生活艱難。

牛：霉運纏身，抗逆力欠佳，容易一蹶不振。

虎：安定平穩，行事盡量低調，可遠離麻煩。

兔：易惹是非，說話要經大腦，避免得罪人。

龍：有家人撐，不管遇到甚麼難題都能解決。

蛇：感情運平穩，有伴侶者要多欣賞另一半。

馬：心情欠佳，易胡思亂想，宜趁今天休息。

羊：偏財旺，有抽獎運，收穫讓你喜出望外。

猴：情緒不穩，容易意氣用事，破財風險增。

雞：精神奕奕，生活稱心，好好享受假期吧！

狗：受財神關照，手氣旺，但切忌沉迷賭博。

豬：運勢好壞參半，需留意與身邊人的溝通。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

容易受到誘惑的男性面相

對男性來說，沉迷酒色是相當致命的，因為這一行為是對自己的感情、家庭不負責任的表現，除了傷害到愛人和家人，對個人的財運、健康都會有影響。所謂面由心生，以下教大家辨別容易受到誘惑的男性面相。

1.瞇瞇眼

眼睛主肝，擁有瞇瞇眼的男性通常肝功能發育強健，精力旺盛。此類男性給人的第一感覺會讓人誤會，容易吸引霧水桃花，而且自我控制能力比較差，遇到誘惑是較容易接受。

2.眉毛柔順、眉尾有黑痣

眉毛柔順的男性待人溫和，處事方式圓滑。痣相上講，男人左眉尾有痣，主感情易生問題。此類男生內心有時會容易被帶動，中年的時候易因酒色關係而影響家庭。

3.夫妻宮雜紋多

夫妻宮就是太陽穴，眼睛的尾部，是代表感情運勢的命宮。如果一個男性的夫妻宮出現雜紋，代表此人夜晚的節目豐富，婚後對待婚姻的責任心亦不夠重。

4.鼻樑高沒有肉感

鼻樑高而沒有肉感的男性，防範能力相對於常人強，但如果跟身邊的人熟絡了，性格就會像開關一樣被打開。由於他的口才和處事方式俱佳，常常會吸引到異性的愛慕，當被追捧的時候，內心就容易衝動，甚至想入非非。