汪小菲被爆背大S出軌鐵證　疑咀女衣衫不整

台灣女星徐熙媛（大S）已找到下一站幸福，但前夫汪小菲卻一直被指離婚前已有小三張穎穎，當汪母張蘭聲稱全是造謠「P圖」時，有台灣資深記者來一招「有圖有真相」，公開展示聲稱是汪小菲與張穎穎婚內出軌照，相中男女衣衫不整兼有肢體動作！該記者提出如果張蘭繼續為兒子抗辯，會隨時再爆正面照：「我真的怕你心臟會受不了！」

大S和汪小菲去年11月正式宣布離婚，各行各路，大S未幾展開第二春，和韓國歌手具俊曄閃婚甜蜜蜜。反觀汪小菲不但被指疫情下餐飲生意不穩，更多次被爆離婚前已與25歲內地女星張穎穎拍拖同居，早前女方被拍得連日進出男方豪宅，並雙雙出門去做檢測。然而汪小菲一直否認婚內出軌，並說：「讓張穎穎也遭受了那麼久無端的誹謗，實在抱歉。」張蘭更堅稱全是「P圖」造謠，暗寸女方是「臭蟲」，甚至反問網友：「如果老婆給你戴綠帽怎麼辦？」又稱有人為洗白而下黑手，令兒子緋聞不斷。昨日有台灣資深「狗仔」記者葛斯齊公開聲稱是汪小菲的婚內出軌照，拆穿母子謊話連篇。

隨時公開正面照

日前大S媽媽受訪時稱仍當汪小菲是「半邊仔」，並高呼：「我還是很愛小菲。」對此葛斯齊昨日發文：「人家卻和外遇對象出遊野餐，看來被埋在谷底都不知道。」並稱汪小菲和張蘭的言論令他忍無可忍，公開兩張聲稱是汪小菲離婚前與張穎穎的親密照。相中一名疑似張穎穎的女子半躺在梳化上，有位似有醉態的男子擁着她的腰並伏在其手臂上，兩人同樣衣衫不整。另一張相則見到該男子與疑似張穎穎親嘴，男子側面與汪小菲相似。

怒爆親密照的葛斯齊向張蘭挑機，稱她如繼續否認兒子婚內出軌，會公開更多正面照：「你還問廣大網友『如果老婆給你戴綠帽怎麼辦』，那你應該先回答：『如果兒子婚內外遇了怎麼辦？』或是『如果老公不忠外面一堆女人怎麼辦？』張蘭阿姨你應該會說都是背面吧！如果要正面照，我有，你直播時說一聲，我24小時內為你奉上！我真的怕你心臟會受不了，如果你以為身邊女人只有和你去爬山的張穎穎，那表示汪小菲沒告訴你實話。照片是婚內之事，畫面女的我應該不用介紹了，汪小菲的所做所為，身旁那位姓秦的司機應該很清楚！」他續指有證有據，別以律師來嚇人：「我知道很多政商名流就算明知自己理虧還是要告，為了讓媒體、記者害怕不敢再找麻煩，很抱歉我不吃這套！」