彭于晏隔離完畢顏值回升　狀態大勇出關睇藝術展

台灣型男彭于晏（Eddie）因疫情變身「隔離專業戶」，一度被狠批不修邊幅，令顏值跌Watt。有網民昨日發現他已「出關」行藝術展，稍作打扮即回復狀態，引起途人注目。據悉，Eddie聽從媽媽叮囑，疫情下一直未有返回台灣。月前他在內地結束隔離生活，滯留上海期間不時外出放狗及玩滑板，被粉絲拍下「崩壞照」，相中見他髮型凌亂，打扮儼如中年大叔。Eddie當時在社交網回應，幽自己一默：「明星都這樣了，大家可以不用有壓力。」

途人興奮追拍

由於稍後會夥拍林家棟及姜皓文等開拍博納總裁于冬投資的警匪片，Eddie早前低調抵達香港並入住尖沙咀一間6星級酒店，再次展開隔離生活。經驗豐富的他今次相當懂得自娛，不時玩自拍、影花兼睇海景，有好友特意送來特式餃子及水果給他享用，他興起時更會自行下廚。

Eddie目前已完成隔離，近日被發現在港島區現身，在助手陪同下前往畫展參觀。相中見他以深灰色T恤襯紅色短褲現身，打扮隨性舒適，男神現身引起不少途人注意，更紛紛舉起手機拍照，上載至互聯網分享。不少網民笑指Eddie終於的起心肝「收拾自己」，稍作打扮後整個人已帥氣不少！