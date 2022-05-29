珍妮花康納莉由細靚到大　少女時代仙氣十足

今年51歲的美國女星珍妮花康納莉（Jennifer Connelly）於新片《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）飾演男主角湯告魯斯（Tom Cruise）的情人，銀幕上的她仍然風姿綽約。

珍妮花由細靚到大，10歲開始做模特兒，12歲就被選中參演經典黑幫片《義薄雲天》（Once Upon a Time in America）飾演女主角的童年版，跳芭蕾舞的場面令人留下深刻印象。她14歲主演與大衛寶兒（David Bowie）合作的《魔幻迷宮》（Labyrinth），標緻臉孔仙氣十足。

到珍妮花18歲時大膽接拍有露點戲份的《熱浪危情》（The Hot Spot），雖然電影被評為爛片，但她表現獲讚。她19歲時參演《浪漫俏冤家》（Career Opportunities），穿上白色緊身小背心在百貨公司騎電動駒的意淫畫面，到今時今日也成為網友的話題。珍妮花不少角色都有性感裸露，包括大受好評的名作《迷上癮》（Requiem for a Dream）。而她於《有你終身美麗》（A Beautiful Mind）做數學家之妻，包得密實，為她贏得奧斯卡最佳女配角獎。