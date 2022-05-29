【得獎名單】瑞典導演Ruben Ostlund新作奪金棕櫚獎

《第75屆康城電影節》頒獎禮舉行完畢，瑞典導演Ruben Ostlund憑新作《Triangle of Sadness》勇奪電影節最高榮譽金棕櫚獎。

今次是他繼2017年的《方寸見人心》（The Square）之後再獲康城金棕櫚獎。而評審團大獎就由兩部電影法國老牌女導演Claire Denis新作《Stars at Noon》以及比利時電影《Close》瓜分。而為了紀念康城誕生75周年，今年新增75周年特別獎，結果由《Tori et Lokita》比時導演戴丹兄弟（Jean-Pierre 和Luc Dardenne）獲得。他們曾兩度獲金棕櫚獎。今屆亦有華人得主，美籍華裔女導演陳劍瑩憑《海邊升起一座懸崖》獲佳短片。

《第75屆康城電影節》得獎名單

金棕櫚獎：《Triangle of Sadness》

評審團大獎：《Stars at Noon》、《Close》

評審團獎：《EO》

75周年特別獎：戴丹兄弟

最佳導演：朴贊郁（《分手的決心》）

最佳男主角：宋康昊（《孩子轉運站》）

最佳女主角：Zahra Amir Ebrahimi （《Holy Spider》）

最佳劇本：《Boy From Heaven》

金攝影機獎：Gina Gammell和Riley Keough(《War Pony》）

最佳短片：《海邊升起一座懸崖》（陳劍瑩）