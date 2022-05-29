AGA否認榮升一姐　一心還騷畀歌迷冇諗轉會

歌手AGA （江海迦）昨晚（28日）出席慈善騷，獻唱陳慧嫻金曲。早前有傳她與「環球一姐」Gin Lee （李幸倪）將於約滿後離開環球，最終環球亦發聲明證實Gin Lee將會離巢，問到AGA是否榮升一姐，她謙稱自己每年都是新人，她說：「依家有好多計劃，需要好多時間去進步，好希望自己嘅創作可以對樂壇有貢獻。（傳離開環球係咪有去意？）好得意，煮煮吓飯睇到新聞先知，覺得點解咁樣嘅？其實係差唔多約滿，公司一直洽談緊，進度良好，嗰啲謠言嚟嘅。」

問到有否考慮到其他公司發展，她稱只有考慮過要放假回澳洲探望家人，她續説：「呢間公司發掘我出嚟，一直合作緊。（其他公司向你招手？）約方面不嬲係監製舒文處理，依家我除咗想做新碟，亦好想還返個騷畀歌迷。（係咪出年？）暫時預計係不過都係唔講住，希望有好消息同大家公布。（怕小器？）唔好再問啦，哈哈。」她表示雖然演唱會前後已取消了3次，但她絕不氣餒，定會辦一個精彩騷回饋歌迷。對於Gin Lee和陳慧嫻離開環球一事，AGA坦言非常震撼，指入行後慧嫻一直給予她很大幫助與支持，希望將來能再有機會合作。