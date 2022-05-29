劉畊宏爆汗「毽子操」　4個動作練出人魚線

早陣子大家都Work From Home食多咗又懶運動，身材應該有點走樣吧？是時候動起來，將礙眼的「士啤呔」趕走！假如你有決心Keep Fit，卻無暇上健身室，不妨在家跟跳近日爆紅的「劉畊宏毽子操」。這個健身操只有4個動作，但做完之後卻相當於做了一套有氧運動，所以大受歡迎，連應采兒、鍾麗緹及趙麗穎等女星也在留家抗疫期間跟着練習，甚至有網民表示真的起到減肥作用，堅持每天跳更有效練出馬甲線和人魚線。想重拾魔鬼身材的各位，心動不如行動，馬上看看劉教練的教學，齊齊爆汗修身吧！

「周董」歌曲作背景音樂

身兼藝人與健身教練的劉畊宏與周杰倫分屬好友，自創的「毽子操」也揀選了「周董」的輕快歌曲《本草綱目》歌曲作音樂背景，吸引大批粉絲網友及藝人跟着跳。整套「毽子操」以4個動作為1組，每組做大概5分鐘，每次做3組，循環做大概10分鐘。由於一整套動作都是有氧運動，所以前3組動作要快速完成以達致爆汗的效果，最後1組則可緩慢進行。過程中謹記保持挺胸收腹，可以跟着劉畊宏的節奏，也可以按照自己節奏慢慢來。每個抬腿動作都要將髖關節打開，不要用蠻力做，而是靠肌肉記憶記住動作。不過每一下動作必須標準而且幅度要大，才會有燒脂效果。

溫馨提示：練習要循序漸進

「毽子操」雖易上手，但也有不少抬腿及腰椎動作，對體力也有要求，所以對新手或久沒運動的人來說，如用力過猛或操之過急，都會很易出現抽筋、拉傷或疼痛等情兄。因此有醫師提醒大家做毽子操前先研究當中動作，再判斷自己的體能狀況是否適合做，害怕跟不上也不要着急，先放慢影片速度、循序漸進，並落實「暖身」、「適當休息」、「收操」三要點。也注意在家健身的環境也要開闊，才能避免受傷，令後續訓練順暢、成效更大！大家謹記做運動是求健康，不要弄巧反拙啊！