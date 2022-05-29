KIA EV6也加入戰團

2022年雖然只過了5個月，但是抵港的全新電動車型一款接一款，可預計將成一股新電動車熱潮，打破「周街都係」、「去到邊都係佢」的悶局。韓系代表之一KIA，最近都宣布旗下首輛搭載全新E-GMP平台的電動車EV6正式登陸香港喇！

EV6是KIA首款以全新設計語言「Opposites United」為軸心概念打造的純電動CUV，由韓國、德國及美國設計中心聯合操刀。受惠於全新的E-GMP電動車模組化平台，軸距達2,900mm之長，提供比傳統車輛更寬敞的內部空間，尾箱容量更達490L(標準五座布局)至1,300L(翻平後排)。輸港車型備有58kWh後驅(EV6)、77.4kWh後驅(EV6 Deluxe)或77.4kWh四驅(EV6 GT-Line )共3個版本選擇。其中77.4kWh後驅版便擁有達528km的續航力，而77.4kWh四驅版更擁有5.2秒完成0-100km/h的加速表現。充電時間方面，使用50kW 直流電(DC)特快充電，由10%增加至80%電量，58kWh後驅版需63分鐘，77.4kWh後驅或四驅版亦只需73分鐘。若使用11kW中速充電，由10-100%，58kWh後驅版可於6小時內充滿，77.4kWh後驅或四驅版則在7.5小時內。