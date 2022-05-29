聲生不息︱炎明熹轉玩Sharp醒懷舊Look　被封百變小Gigi

由無綫與芒果TV合製的節目《聲生不息》最新一集中，張智霖（Chilam）和內地男團TFBOYS成員王源驚喜加盟，二人打頭陣獻唱劇集《衝上雲霄》主題曲《歲月如歌》，並以「特邀隊員」身份加入克勤隊及千嬅隊。現年50歲的Chilam與21歲的王源站在一起未有半點顯老，且連聲線也是「凍齡」，既磁性亦充滿感情，而王源則因廣東話發音標準備受讚賞。

今集主題是「港樂與我的『城市人生』上半場」，克勤及千嬅隊自行組成一男一女組合進行PK對唱。林曉峰特意選了Chilam經典歌曲《現代愛情故事》與劉惜君合唱，並笑指二人才是「原唱」，「氣得」Chilam O嘴兼大叫：「難大膽！」及後劉惜君笑着更正：「我們只是《聲生不息》的原唱。」Chilam才回復「滿意」。

今集最有新鮮感組合非炎明熹（Gigi）與魔動閃霸莫屬。向來予人感覺低調撲實的Gigi，以超吸睛鮮艷懷舊Look登場，在台上又唱又跳之餘，還做出大量古靈精怪表情及動作，並孖住魔動閃霸上演搞笑「情景劇」，成功炒熱氣氛。對於Gigi新造型，炎粉們普遍受落，並留言讚Gigi可塑性高，稱她為「百變小Gigi」。另外，李克勤與周筆暢首度合作以超靚聲演繹《紅綠燈》，林曉峰更直指是「教科書」級別示範。