林子祥葉蒨文《聲生》首度同台　合唱經典歌曲《敢愛敢做》

《聲生不息》最新一集中男女子組被拆散再各自找拍檔合作獻唱，其中最快組隊的是同為氣氛高手的曾比特（Mike）與李玟（Coco），二人一拍即合合唱張國榮經典歌曲《Monica》。為向經典熱舞歌曲致以最崇高敬意，他們除加入爵士樂元素外，更大玩「連環升Key」遊戲鬥飆高音，加上百老匯式的舞蹈編排、兼二人默契十足的投入獻唱，將台下及台後氣氛推向極致，後台歌手們聽畢後均高呼二人「太猛了」。周筆暢與李克勤更感嘆歌曲的變化度，克勤表示：「嘩！佢變咗幾多次呀？開頭係Jazz，起碼變咗三次…四次都有呀！」更封Mike及Coco為「最佳進攻球員」。

至於林子祥（阿Lam）與太太葉蒨文（沙麗）的組隊過程搞笑，當沙麗主動找老公組隊時，卻發現劉惜君比自己先一步，問2人:「你哋係咪忙緊？」說罷離開房間，惜君即時拉住對方表示若要組隊，男的首選阿Lam，女的首讚沙麗，但認為觀眾都想看阿Lam與沙麗夫妻檔演出，故主動退出。之後劉惜君打算跟馬賽克樂隊組隊，可惜被安崎捷足先登，而林曉峰就用劉惜君的名字作歌來打動人，最終組隊成功。

阿Lam與沙麗在《聲生》舞台首度同台，合唱了阿Lam的經典歌曲《敢愛敢做》。二人臨出場前大耍花槍較勁，阿Lam說：「首歌原裝Key已經好高，今次同佢唱仲升半度添。男同女嘅Key爭好遠，佢唱得舒服，代表我唱得唔舒服。」沙麗聞言即反擊：「今次我係就你個Key喎。」阿Lam聞言再抵死回應：「（平時）多數都係我就你架。」雖然出場前不忘鬥嘴，但二人獻唱期間相當恩愛，阿Lam更一度攬著沙麗邊搖邊唱，沙麗唱畢後又撲向老公作「斷氣狀」撒嬌，認真甜到漏。沙麗事後透露曾因歌曲「太高音」弄致失眠：「我前幾天都睡得不好，四點半就起來，因為我很緊張，一起來就想高音上不去了。」阿Lam則搞笑問道：「可以回去睡覺了嗎？」逗得沙麗合不攏嘴。