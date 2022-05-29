高田千尋　F奶搞笑村姑

講起村姑，好多人會諗起打扮老土、唔識化妝兼且手粗腳粗嘅大媽，但其實嚟自鄉村嘅姑娘都有唔少樣靚身材正嘅例子，更何況家陣好多索女都鍾意享受農耕樂，而喺日本寫真界就有一位身材火辣嘅村姑，佢就係高田千尋！

身材極弗

日本藝能界好興將藝人分門別類，搞笑藝人係其中一個特別嘅崗位，而且喺寫真界，有唔少性感女優都行搞笑路線，好似因化妝扮醜女而廣為人識嘅井上咲樂，仲有伊藤詩穗乃同埋今日為大家介紹嘅高田千尋，統統擅長搞笑。唔講唔覺，原來千尋已經37歲，但個樣似係啱啱夠30歲，唔知係咪因為笑得多，所以個樣都後生啲呢？身材方面，同樣Keep得好弗，肉地相當有彈性，冇咩老態，肌膚仲係咁白咁滑，加上胸前對F奶夠晒堅挺，就算拍埋十八廿二嘅女仔身邊亦完全唔會輸蝕。

回歸青森

高田千尋喺1999年展開藝人生涯，除咗以演員身份參演電視劇，又同另一位女藝人高坂友衣做隊友，齊齊以搞笑組合「BAN」嘅名義演出。話時話呢條路都幾啱千尋，事關佢畢業於明星大學，仲主修心理學同幼兒教育學，了解到大眾嘅心理，自然容易捕捉到觀眾嘅笑點所在，引人發笑變得So Easy！而喺踏入30歲嗰陣，千尋正式展開寫真女優生涯，仲話如果第一隻寫真映像作品《BURN》嘅銷售未能達標嘅話，就會由東京搬返家鄉青森發展，結果銷情又真係麻麻地，佢亦說到做到。其實千尋一直心繫家鄉，所以回歸青森，問題亦唔大，佢更加做埋網紅，換上一身村姑打扮，頻頻以中門大開、酥胸半露嘅姿態推介各種土特產，實行為家鄉嘅經濟出一分力。