紅館騷尾場︱張敬軒被王菀之一句話感動到喊

張敬軒共16場假紅館舉行的《張敬軒THE NEXT 20演唱會》今晚（29日）終於來到尾場，一眾藝人趁最機會現身捧場，分別有人氣男圑MIRROR成員Edan和ERROR成員193結伴睇騷外，還有泳兒、曾樂彤、衛詩雅、周家怡、陳山聰、英皇老闆楊受成。

另外，繼本月21日第10場演唱會請得「人氣王」姜濤擔任嘉賓，兩代男神首度世紀合唱後，今晚最後一場，軒仔再為歌迷送上「歡樂今宵」大禮，請得Ian（陳卓賢）及Jer（柳應廷）兩位人氣男圑MIRROR成員打孖上任嘉賓，3位唱得之人分別踏上紅館舞台，逾7,000歌迷的歡呼聲定必響遍紅館。

是晚第一位嘉賓，就是久未和跟軒仔「合體」的好友王菀之（Ivana） 出場，軒仔以「每次演唱會都不可缺少呢個人」介紹她：「我哋除咗係靈魂交雜嘅朋友，仲要試過出生入死，試過有次演出，因為主辦方溝通出現問題，我哋被困，以為唔走得，好彩朋友嚟救我哋，我哋先可以咁完整咁喺舞台，我咁大個仔未見過長嘅牛肉刀！」之後被暱稱為「皇上」的他跪地迎接他的「皇后」Ivana，兩人合唱時，全場騷動。唱完來個「愛的抱抱」，場面溫馨。

Ivana送上咖啡豆為禮物，軒仔口花花說：「你咪嗰份禮物囉。」又笑言是植入式廣告，她笑言要學送戲飛的鄧麗欣，送上她6月24至26日的古典音樂會門票，她又說：「冇見面日子，大家都仲喺度追尋理想。記得幾年前你問我下一世見唔到我點算，我會搵番你！」令軒仔忍不住感觸落淚。之後到Ian上台做嘉賓同軒仔對唱，引嚟全場歡呼聲！