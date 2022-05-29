情慾話事啤　愈操愈興奮

相信好多人都有玩過話事啤，輸咗要受罰嗰種刺激法，確實令好多人玩到欲罷不能。話時話，啤牌（Poker）呢種常見嘅遊戲道具，確係帶畀我哋好多歡樂，甚至喺性方面，更加令好多男士獲得莫名嘅興奮。

Poker 男士獨有

好多男士都鍾意玩啤牌，但原來佢嘅英文「Poker」亦係一個情色俚語，暗指男士嘅兵器，之所以有咁嘅含意，相信同「Poker」可解作撥火棒有關，皆因逢係見到又硬又長嘅嘢，心邪嘅男士好自然會聯想到身上嘅兵器；而由「Poker」衍生嘅情色俚語「Red Hot Poker」，則可解釋成硬直嘅兵器。值得一提，當「Poker」嘅後面加個「s」，同樣暗指身體某部分，但就變咗女性獨有，知唔知係咩？答案係女人胸前一對車頭燈，係咪好有趣呢！

Strip Poker 成人遊戲

有冇試過玩啤牌玩到被人剝光豬？呢種同啤牌有關嘅情色遊戲叫「Strip Poker」，曾經喺20世紀風行一時，簡單嚟講即係將啤牌遊戲結合剝衫懲罰。相傳「Strip Poker」嘅出現，可追溯到19世紀位於美國新奧爾良嘅妓院，當時有輸晒所有錢嘅男士為博翻身，以剝衫為交換條件，到咗20世紀，唔止美國流行呢種玩法，英國蘇豪區亦湧現唔少以「Strip Poker」作招徠嘅成人俱樂部，之後仲出現埋相關主題嘅成人電子遊戲，真係長玩長有。

《Poker Face》 另類賭片

睇過國際啤牌比賽嘅話，你會發覺參賽者都係木口木面，露出一張「Poker Face」，免得對手睇穿自己手牌好定壞。殊不知有套四仔竟以《Poker Face》命名，莫非片中嘅脫星喺曳曳時都係木無表情？呢套由Hard Art喺2018年6月推出嘅另類賭片，搵嚟四仔女導演Sally Forth執導，演出陣容包括Abby Rain、Audrey Noir、Niki Snow等多位脫星，佢哋喺進行牌局時，表現得冷若冰霜，但轉戰床上，即變得熱力四射，反差感極大。據悉導演花咗唔少時間培訓片中脫星，等佢哋掌握專業啤牌玩家嘅神髓，仲真係搞咗場啤牌比賽，製作認真，但因為製作費超標，片廠冇計劃推出續集，實在好可惜。

同場加映：兔女郎陪你操啤

講起同啤牌有關嘅日本AV，由BAZOOKA喺2019年3月推出嘅《贏咗啤牌比賽就能跟兔女郎曳曳出張風俗店》都算係代表作。影片由K太郎執導，搵嚟當年AV女優新人王美谷朱里、34F巨乳女優梨杏夏、人氣貧乳女優葵玲奈，同埋素人女優山本麻衣演出，牌面勁吸引，加上劇情特別，令作品掀起唔少話題。故事講述有間兔女郎應召風俗店，玩家想同兔女郎曳曳嘅話，唔係有錢就得，仲要喺啤牌上贏到對方，否則只能享受口舌服務。有AV迷表示，雖然明知情節發展早已安排好晒，但見到男優喺牌局上贏咗女優時，依然興奮到嗌咗出嚟。