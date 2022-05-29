譚俊彥三角孽緣索命　夫妻兄弟撕破臉

無綫劇集《十八年後的終極告白2.0》明晚（30日）九時三十分於翡翠台首播，譚俊彥、龔嘉欣與譚凱琪的三角孽緣，除了觸發懸疑命案，亦導致他與陳山聰兄弟情決裂，劇情錯綜複雜。

無綫懸疑劇《十八年後的終極告白2.0》明晚播出，新劇是《十八年後的終極告白》續集，但「2.0」卻是全新故事。除了原有班底「視帝」譚俊彥（Shaun）、陳山聰、趙希洛、尹詩沛外，更加入龔嘉欣及產後復出的譚凱琪，由一件案件、一幅舊畫、一段18年前的關係導致夫妻反目、兄弟決裂！

飾演失意畫家的Shaun，與太太譚凱琪回流返港後，因太太長袖善舞的交際能力，加上與龔嘉欣的曖昧關係令夫妻關係出現嫌隙，三角關係引發孽緣。而Shaun與山聰亦因名利、錯綜複雜的感情關係，令好兄弟關係反目，故事充滿張力。角色深藏不露的Shaun表示：「今次難度係要搣甩第一集嘅嘢，同時亦要保留懸疑氣氛、風格，好多嘢要擺喺自己心入面。」

龔嘉欣匿埋避「情人」

Shaun大讚首次合作的龔嘉欣是好對手：「除咗對戲，我會主動去觀察佢每日唔同嘅態度、語氣，唔會畀劇本規限咗大家嘅演出，令到每個禮拜嘅劇情都會反轉，保證有好多意想不到嘅驚喜。」嘉欣則透露與Shaun劇中感情發展有不同階段，角色相當複雜，情緒起伏極大：「拍嗰陣同Shaun好多時都各自匿埋，事前唔會傾偈，專心投入咁沉重嘅角色，希望有驚喜畀觀眾。」

趙希洛陳山聰 一撻即着激到爆

陳山聰與趙希洛在劇中飾演夫妻，山聰是畫廊老闆，希洛則是大家閨秀，兩人相當恩愛。首演一對就有尺度大膽的夫妻戲，希洛直言極具挑戰性，戲份激到爆，她笑說：「攞住劇本都懷疑出唔出到街㗎，自己未演繹過咁有挑戰性嘅角色。」山聰亦大讚她的放膽演出。

山聰由第一輯的社團大佬變成文質彬彬的藝術愛好者，後來卻因利益衝突與譚俊彥好兄弟決裂，他說：「今次編劇寫到好盡，好歇斯底里，拍攝時好多嘢諗，辛苦到瞓唔到覺。」

曹永廉暈陀陀開工 啪藥頂硬上

曹永廉飾演相當「重口味」的退休商人，相信能給觀眾新鮮感，不過他直言對表現未感滿意，因拍攝時身體狀態麻麻，受到腎石和耳水不平衡夾擊：「有場戲平瞓喺地下，由嗰場戲開始幾乎每日都暈陀陀到想嘔，唔想入院令大家麻煩，惟有不停食止暈藥頂住。」拍劇多年甚麼苦也捱過，卻是第一次在身體不適下開工，相當煎熬。

劇中飾演阿廉老婆的尹詩沛繼第一輯演豬肉婆出位後，再獲監製王偉仁安排具挑戰性角色。對於與阿廉合作，她說：「同佢合作好開心，佢好鍾意講笑，令到成個團隊氣氛都好好。」