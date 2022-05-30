【是日通勝】

農曆五月初一

壬寅年 乙巳月 癸未日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、晚上7時至9時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午1時至3時

宜：祭祀、會友

忌：動土、移徙、詞訟

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：12、28、37、46

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：人事上出現變化，對事業發展起着推動作用。

金牛座：處理公務有出色表現，你的實力獲別人肯定。

雙子座：心浮氣躁，講多錯多，保持低調，避免惹禍。

巨蟹座：奔波勞碌，自顧不暇，不要把所有事攬上身。

獅子座：有伴者易跟另一半發生爭執，宜一人讓一步。

處女座：過分挑剔會被身邊人排斥，淺黃色對你有利。

天秤座：生活上遇到困難，宜向朋友求助，才能解圍。

天蠍座：機會與風險同在，如何權衡利弊要深思熟慮。

人馬座：人緣欠佳，若陷入意氣之爭，只會吃虧收場。

山羊座：魅力沒法擋，有人向你示愛，讓你又驚又喜。

水瓶座：財運稍遜，不適合投資或跟朋友合夥做生意。

雙魚座：助人為快樂之本，捐錢做公益可帶來好人緣。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）龍 正財旺

（跌）牛 失誤多

鼠：人際關係差，易與身邊人爆發激烈口角。

牛：是日沖煞，財運稍遜，投資易判斷失誤。

虎：財運上升，金錢敏銳度高，投資易獲利。

兔：貴人運強，趁勢力爭上游，事業有進步。

龍：正財旺，切記機會不等人，要好好把握。

蛇：小心理財，量入為出，胡亂揮霍不要得。

馬：登上好運的高峰，可在職場上吐氣揚眉。

羊：人緣運強，能獲身邊人幫忙，毋懼困難。

猴：工作運上升，付出努力，將有理想回報。

雞：自信心強，說話有感染力，利洽談公事。

狗：狀態下滑，敏感多疑，事業發展遇阻力。

豬：做事認真，有頭有尾，易獲身邊人信任。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

學習知識 應用常識

古聖老子尊師曾講過，樹葉飛得再高，最終也要落在地上。玄學五花八門，各施各法，人們要保持清醒，堅守隨緣，不要盲目相信一些不停以偶像式宣傳作招徠的師傅，以為每年花大量金錢就能夠買個安心或改變命運，上期文章已講過「命裏有時終需有，命裏無時莫强求」。大家會問，好似放了（風水物）好好呀，如翻查八字，根本你在大運中，擔心一年不放，霉運就會找上來。

人有人運，國有國運，公司成立註冊那一刻，運勢也定了未來，因此為甚麼從古到今要擇吉日。當然有些人不相信要擇日，覺得沒有發生甚麼，甚至說是迷信。當我們搜集資料進行分析，當事人因在好運中，做事自然得心應手。早前在網台看到報道指，天津有個巨大房地產開發商，有獨立房屋、商場、多棟樓房等，現有一棟全國最有名最高難尾樓，用了最佳風水布局及用宗教潔淨地盆，究竟錯在哪裏？今天這位富商也面臨壓力，這是盲目被宣傳吸引所帶來的損失。在此回應某些人經常講，有錢可解決問題，我相信這位開發商應花了不少金錢來聘用風水師作布局吧！山高水月，水落石出，花若盛開，蝴蝶自來，真正有料之人，不用天天撲出來宣傳刷存在感。水隨形而方圓，人隨勢而變通，敢於改變，善於改善，不盲目追隨，人生才能得到不一樣的風景。

不錯，命運這東西，在我們的人生中存在，但是它不是人力無法抗拒的宿命，命運可以隨着我們的心態改變而改變。唯一能改變命運的，就是我們的心，人生由自己創造，改運先改心，是某位大師提倡的，但往往只利用來講，永遠不做。