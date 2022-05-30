竟然撈亂阿Sa同阿嬌　趙櫻子死撐：濾鏡太厚

出道逾20年的Twins曾紅遍東南亞，近日竟然有人「錯將馮京當馬涼」，事件貽笑大方之餘，更引發網民激烈討論，「出醜」的內地藝人趙櫻子事後依然死撐，又公開揶揄是濾鏡太厚出事！

內地綜藝節目《乘風破浪》正在熱播中，首次聚會時，所有參加者依據組別而坐，當中鍾欣潼（阿嬌）與好姊妹蔡卓妍（阿Sa）分屬不同組別，阿Sa發現阿嬌組員沒到即邀她同坐，但阿嬌表示要先霸位，搞到阿Sa翻白眼，表情可愛。

當趙櫻子抵達時，竟趨前質問阿Sa：「怎麼坐在這裏？你加入了我們組嗎？」阿Sa沒反應過來，然後才慌忙解釋，最後發現原來趙櫻子「面盲」，將她錯認成阿嬌，最尷尬的是趙櫻子竟轉向阿嬌道歉，當阿Sa透明。

網民鬧唔識做人

據悉，趙櫻子曾多次改名希望走紅，然而目前仍是半紅不黑，今次事件卻令她登上熱搜榜，相當諷刺！網民狠批她不懂人情世故，質問阿Sa時語氣過分直接，指她因實力弱而沒引起注意，更有人直踩：「她基本工作就是跟網紅一樣直播賺錢，想要強大自己，還是要多讀書，懂點人情世故。」

得悉「闖禍」後，趙櫻子在社交網解釋，但卻愈描愈黑：「我不是故意把Sa認成嬌的，可能是我對Twins的神聖濾鏡太厚，以至於忽略了她們長相的區別？」Twins的Fans明顯「唔收貨」，事件繼續發酵，未知如何收科。

薛凱琪又「變臉」

另外，台灣女星王心凌因在《乘》重新演繹成名作《愛你》而掀起人氣旋風，16年前她夥拍張棟樑演出的偶像劇《微笑PASTA》隨即宣布翻拍，劇情描述偶像歌手碰上被愛情魔咒籠罩的女大生，由假戀愛至產生真感情，被列為台灣偶像劇收視前10名，而2人演唱的劇集歌亦大受歡迎。另一節目成員薛凱琪，近日再甫一條「面目全非」的跳舞短片，被網民批評變樣無極限。