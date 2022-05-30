中風險死休養3年！李健仁「如花」再現　姜文杰讚正

周星馳昔日愛將李健仁（如花）2019年於深圳中風，一度命危，最終能救回一命，但卻半身不遂，局部失憶以及失去部分語言能力，出院後亦不能自理，要靠家人照顧，更暴瘦80磅！當時，如花中風消息一出，不少圈中人都大表震驚，古天樂、周星馳等亦有施以援手，田啟文更幫手安排物理治療，雖然康復路漫長，幸如花憑着驚人意志，總算一關一關捱過，經過3年的不斷努力，如花終於復出！

他早前秘密為鄭文輝（甜筒輝）有份投資的電影《水着女王》客串，同片還有姜文杰（Benji）及梁茵，如花在戲中做番他的拿手戲反串女人，穿上婚紗的他與姜文杰攬到實，相當「癡纏」！Benji受訪時，對於能跟如花合作，大表高興，並說：「我同佢第一次合作，但係唔係第一次見面，因為之前喺綜藝節目都碰過面，今次合作見到佢雖然比起以前好似慢咗啲，但都係非常精神，對於康復者嚟講絕對係犀利， 談吐同動作冇以前咁靈活，但開機叫Action後，立即演員上身，演出依舊都係咁正，果然係戲癡，好專業。」

談到跟《愛‧回家之開心速遞》「威龍潘金蓮」梁茵首度合作，問他可有看過對方在《愛‧回家》的演出？Benji笑言：「我《愛‧回家》淨係睇Liza（姜麗文）㗎咋，哈哈！（覺得梁茵點？）其實我哋合作唔算好多，不過年輕一代演員都比以前嗰代少咗好多工作，同埋進步嘅機會，而作為新人梁茵有機會喺電視劇度有個咁有發揮嘅潘金蓮角色，係一件非常幸運嘅事，希望佢加油啦！」