東方日報C1：湯唯「后」勁不繼　宋康昊康城稱帝

國際影壇盛事《第75屆康城電影節》在香港時間昨日凌晨閉幕，相隔逾10年再拍韓片的湯唯大熱倒灶，未能憑《分手的決心》封后，而她似乎早已收到風知道奪獎無望，於閉幕前數天已離開法國。不過，韓國電影在今屆電影節盡顯實力，有「國民影帝」之稱的韓國男星宋康昊勇奪康城影帝，成為韓國第一人，「最佳導演」則由《分》片的韓國導演朴贊郁奪得。

繼2010年主演韓片《晚秋》後，湯唯相隔逾10年回歸韓國影壇，並一口氣拍了《分手的決心》及《Wonderland》兩部電影，與導演朴贊郁和男主角朴海日聯手打造《分》片的她，在今屆康城電影節封后呼聲甚高，《分》片更是本屆影評最高分。昨日凌晨閉幕的電影節吸引大批粉絲徹夜不眠支持，集氣希望偶像成功封后，不過湯唯於本月25日已返抵韓國，有部分粉絲留言表示：「不理解為甚麼不在康城多玩幾天，非要着急走？」似乎湯唯早已收到風，深知獲獎無望。

賽果涉「潛規則」？

湯唯大熱倒灶，不敵憑《Holy Spider》封后的伊朗女星Zar Amir Ebrahimi，不少韓國影迷都大感失望。至於《分》片導演朴贊郁膺「最佳導演」，已是康城常客的他過去曾憑《原罪犯》、《饑渴誘罪》與《下女誘罪》入圍主競賽單元，當中《原》片更奪得評審團大獎。有報道指湯唯失獎或與「潛規則」有關，有指同一部電影要獲得兩獎，組合只可以是「最佳劇本及最佳男/女演員」或「評審團獎及最佳男/女演員」。

出爐影后Zar Amir Ebrahimi因電影有性愛場面而遭封殺，已逃離家鄉伊朗的她領獎時不禁爆喊：「我走了很遠，今天才能站在這舞台，這故事說來辛酸。我還是愛伊朗，那是我最愛的國家。」

華裔女導捧「最佳短片」

早年憑韓國電影《上流寄生族》蜚聲國際的韓國男星宋康昊，憑日本導演是枝裕和執導的首部韓片《孩子轉運站》成為影帝，是史上首位韓國男星獲此殊榮，更是繼韓國女星全度妍於2007年憑《密陽》封康城影后後，第2位在康城影展獲獎的韓國演員，而之前曾獲康城影帝殊榮的亞洲演員包括葛優及梁朝偉等。他從德國女星戴安古格（Diane Kruger）手上接過獎項，難掩興奮之情，發表得獎感受時多謝喜愛韓國電影的人：「我更要感謝我的太太，這份榮耀我要送給她，她給了我很多愛。」韓國電影揚威康城，韓國總統尹錫悅亦有發聲明祝賀。

另外，美籍華裔女導演陳劍瑩憑《海邊升起一座懸崖》獲「最佳短片」，該片由「華為小公主」，即華為創辦人任正非的女兒姚安娜主演。至於電影節最高榮譽的「金棕櫚獎」由執導《Triangle of Sadness》的瑞典導演Ruben Ostlund捧走，是他繼2017年作品《方寸見人心》（The Square）後再獲此獎。評審團大獎則由法國老牌女導演Claire Denis新作《Stars at Noon》及比利時電影《Close》瓜分。而為紀念康城電影節75周年，今年新增75 周年特別獎，比利時導演戴丹兄弟（Jean-Pierre與Luc Dardenne）憑《Tori et Lokita》得獎。

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