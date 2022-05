東方日報C1：湯唯「后」勁不繼　宋康昊康城稱帝

國際影壇盛事《第75屆康城電影節》在香港時間昨日凌晨閉幕,相隔逾10年再拍韓片的湯唯大熱倒灶,未能憑《分手的決心》封后,而她似乎早已收到風知道奪獎無望,於閉幕前數天已離開法國。不過,韓國電影在今屆電影節盡顯實力,有「國民影帝」之稱的韓國男星宋康昊勇奪康城影帝,成為韓國第一人,「最佳導演」則由《分》片的韓國導演朴贊郁奪得。

繼2010年主演韓片《晚秋》後,湯唯相隔逾10年回歸韓國影壇,並一口氣拍了《分手的決心》及《Wonderland》兩部電影,與導演朴贊郁和男主角朴海日聯手打造《分》片的她,在今屆康城電影節封后呼聲甚高,《分》片更是本屆影評最高分。昨日凌晨閉幕的電影節吸引大批粉絲徹夜不眠支持,集氣希望偶像成功封后,不過湯唯於本月25日已返抵韓國,有部分粉絲留言表示:「不理解為甚麼不在康城多玩幾天,非要着急走?」似乎湯唯早已收到風,深知獲獎無望。

賽果涉「潛規則」?

湯唯大熱倒灶,不敵憑《Holy Spider》封后的伊朗女星Zar Amir Ebrahimi,不少韓國影迷都大感失望。至於《分》片導演朴贊郁膺「最佳導演」,已是康城常客的他過去曾憑《原罪犯》、《饑渴誘罪》與《下女誘罪》入圍主競賽單元,當中《原》片更奪得評審團大獎。有報道指湯唯失獎或與「潛規則」有關,有指同一部電影要獲得兩獎,組合只可以是「最佳劇本及最佳男/女演員」或「評審團獎及最佳男/女演員」。

出爐影后Zar Amir Ebrahimi因電影有性愛場面而遭封殺,已逃離家鄉伊朗的她領獎時不禁爆喊:「我走了很遠,今天才能站在這舞台,這故事說來辛酸。我還是愛伊朗,那是我最愛的國家。」

華裔女導捧「最佳短片」

早年憑韓國電影《上流寄生族》蜚聲國際的韓國男星宋康昊,憑日本導演是枝裕和執導的首部韓片《孩子轉運站》成為影帝,是史上首位韓國男星獲此殊榮,更是繼韓國女星全度妍於2007年憑《密陽》封康城影后後,第2位在康城影展獲獎的韓國演員,而之前曾獲康城影帝殊榮的亞洲演員包括葛優及梁朝偉等。他從德國女星戴安古格(Diane Kruger)手上接過獎項,難掩興奮之情,發表得獎感受時多謝喜愛韓國電影的人:「我更要感謝我的太太,這份榮耀我要送給她,她給了我很多愛。」韓國電影揚威康城,韓國總統尹錫悅亦有發聲明祝賀。

另外,美籍華裔女導演陳劍瑩憑《海邊升起一座懸崖》獲「最佳短片」,該片由「華為小公主」,即華為創辦人任正非的女兒姚安娜主演。至於電影節最高榮譽的「金棕櫚獎」由執導《Triangle of Sadness》的瑞典導演Ruben Ostlund捧走,是他繼2017年作品《方寸見人心》(The Square)後再獲此獎。評審團大獎則由法國老牌女導演Claire Denis新作《Stars at Noon》及比利時電影《Close》瓜分。而為紀念康城電影節75周年,今年新增75 周年特別獎,比利時導演戴丹兄弟(Jean-Pierre與Luc Dardenne)憑《Tori et Lokita》得獎。

更多新聞,請瀏覽東方日報網頁: