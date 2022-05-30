張敬軒個唱超時認罰過百萬　感激老闆全力支持：對佢濕濕碎

歌手張敬軒昨晚（29日）終於完成26場紅館演唱會，全場high爆，5度encore賣力演出到凌晨1時零5分，歌迷久久不肯散去，擾攘接近20分鐘才分批離開，相當熱情。軒仔數度下跪衷心多謝歌迷愛戴，演唱會上更承諾將會成立基金幫助舞者追夢，甚至送他們出國深造，又透露有意於明年舉行交響樂演唱會。

演唱會後他受訪談到成立舞者基金時坦言：「今次我個演唱會嘅dancers有好多要打3、4份工嚟追夢，而我覺得自己平日嘅使費其實唔多，應該攞啲出嚟幫助社會上有需要嘅人。（初步諗住攞幾多錢出嚟？ ）我諗會7位數字，跟住會搞慈善籌款，又或者叫老闆（楊受成）幫吓手，個基金一定唔會用我個名掛帥。」

至於今次演唱會表現，軒仔給予自己80分：「扣20分係因為一啲技術嘅問題。（都唔關你事？）但我覺得買飛入嚟睇演唱會嘅，應該每晚保持一定嘅水準。（聽日諗住做乜？ ）我上緊NFT堂，同埋過兩日我要開始拍廣告嘞。」對於尾場演唱會唱到凌晨1點，軒仔多次向記者表示抱歉，且坦承：「26場演唱會，罰款起碼7位數，不過如果唔係紅館有限制，佢哋（粉絲）企幾耐，我都會幾耐，因為呢啲係愛。其實我都有打畀楊生講唔好意思，呢啲對佢嚟講濕濕碎啦，佢係一個應使得使嘅人，佢話冇嘢緊要得過支持者對我嘅support。依家嘅樂壇有新局面，我仲有咁多人支持，要珍惜。」

當被問到嘉賓眾多，是否碌爆人情卡，軒仔答：「佢哋真係好錫我。我唔主張嘉賓送禮物，因為佢哋嚟已經係禮物，依家搞到個個都送，好似我榮休演唱會咁。（點報答佢哋？）以後兩肋插刀，同埋會私底下約佢哋食飯。」對於有指未有邀請視他為偶像的冼靖峰擔任嘉賓，引起網民討論，軒仔表示：「網上可以自由發表意見，粉絲嘅角度好單純，淨係想自己嘅偶像得到多啲嘅機會。佢有傳短訊畀我，話呢幾日嘅新聞希望冇影響到我，我就叫佢加油，可能將來有機會大家會合作。我諗佢哋同我啱啱入行一樣，待人接物要多加磨練。」