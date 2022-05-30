官司將有結果　 尊尼特普上台驚喜開騷放鬆心情

荷里活男星尊尼特普（Johnny Depp）控告影星前妻安芭赫德（Amber Heard）的誹謗官司預計將於香港時間本周三（1日）宣判結果，而尊尼趁住等候裁判期間飛抵英國城市謝菲爾德為歌手好友Jeff Beck的演唱會任神秘表演嘉賓。

尊尼昨晚（29日）突然現身Jeff Beck於當地舉行的演唱會，並拎住支結他在台上與好友一同Jam歌。給樂迷一個驚喜！據知他們翻唱約翰連儂（John Lennon）的名曲《Isolation》，而此曲他們於2020年亦翻唱過並收錄在大碟內。有在場的粉絲見到尊尼現身舞台後亦於社交網留言講感受，其中有粉絲說：「尊尼特普現身謝菲爾德令我好想喊！！！」另有粉絲說：「尊尼絕對係癲佬……星期五離開法庭後……星期日就喺謝菲爾德同Jeff Beck表演……簡直係頭腦大爆炸」。

另方面，尊尼的模特兒千金Lily-Rose適逢上周五23歲生日，她懶理老竇的官司與朋友慶祝生日。着住桃紅透視背心的她仲戴上一條印有Birthday Princess（壽星公主）字句彩帶，開心同朋友慶祝，而她更收到一紮花。