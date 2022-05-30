墮海亡泰女星社交網揭內情　發文幕後黑手終於揭盅

泰國女星Tangmo今年2月與多名富豪及經理人乘快艇出海，卻意外落水身亡，過程疑點重重，令外界質疑內情不簡單，早前其社交網又突然更新，多則發文暗示Tangmo遭人陌害，再次引起關注。近日事情再有新進展，有泰國媒體大爆原來操作Tangmo社交網的，就是一直想為Tangmo事件查出真相的美籍巴基斯坦人Bang Jack，有指他是受Tangmo媽媽所託才發文，而Tangmo媽媽及後亦承認此事。其實Tangmo媽媽近年才與女兒相認，早前她曾公開表示不再追究船上富豪的責任，更同意收取3,000萬泰銖（690萬港元）慰問金，引來泰國人民批評，不過她近日又突然態度大變，撤換律師之餘，更希望查出女兒真正死因。

至於Bang Jack是Tangmo媽媽的友人，他聲稱Tangmo的手機內有多張死前被迫拍下的裸照，直指一同上船的經理人是共犯，更表示當晚Tangmo非自願地被另一艘遊艇接走，帶到酒店與一名男人會面，期間Tangmo心知不妙故沿途一直拍照及錄音存證，無奈最終難逃遇害。Bang Jack又聲稱Tangmo早已想換走經理人，2人多次因去留問題發生爭拗，當晚Tangmo原本是接受經理人賠罪才上船，卻一去不返。不過Bang Jack的可信度備受質疑，他以往曾牽涉不少罪行而潛逃到美國，加上一直未有公開更多的證物及錄音，故網民對其片面之詞不太信服。