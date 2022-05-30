【對話外洩？】何超蓮爆「贅婿」竇驍被恰：她有組織的抹黑！

內地男星竇驍主演的內地劇《良辰好景知幾何》日前播畢後網晒和同劇演員的「九宮格」合照，但9張相中，女主角陳都靈「被消失」完全冇影，加上竇驍一直未有跟女方有互動，有網民笑指身為「贅婿」的他可能是怕女友兼賭王三房千金何超蓮呷醋而避嫌，而他發文後何超蓮秒速第一個留言，更被網民批評：「發的合照唯一沒有女王，正牌女朋友立即出來宣示主權，大可不必了！」

一波未平，近日網上流傳聲稱是何超蓮在粉絲群訴苦出氣的聊天紀錄，「#何超蓮粉絲群的聊天紀錄」成熱搜，閱讀及討論次數逾2.9億。截圖內容是「何超蓮」為竇驍抱不平，指《良》劇「明明就靠他撑起來的」、「感覺怎麼樣都要被罵」、「他看得開我看不開，不捨得他被欺負」，更指和竇驍演對手戲的女演員，有組織及有系統的抹黑：「這麼用心幫她對戲 讓她演好 結果被黑，辛辛苦苦演了個劇付出了，結果成了別人的營銷籌碼」、「太欺負人了，在那邊給我們做黑料，我們都沒爆她聊（料）」、「這種靠營銷的紅不起來！」、「人家有組織有系統的黑」，然而內容中所指的「她」，網民猜測就是陳都靈，陳都靈的助理昨晚突然在網上發文：「就離譜」，被猜測疑似是回應以上風波。