爆操女神︱黃榕教操背部線條　改善寒背問題冇難度

繽FUN星網推出新節目《爆操女神》，邀得眾女神級藝人化身教練，隔住個Mon傳授喺屋企都可以做嘅運動，最近就請來健美比賽常客黃榕，一連4集教健身動作，聯同繽FUN主播嘉琪，全方位教指導大家操出完美Body，繼上集教大家操靚靚蜜桃臀之後，嚟到第2集就操背部啦，同上集一樣，今次都係要用拉力帶嚟輔助做動作嘅，咁樣會令個訓練效果更加完美，動作方面有「Seated Row(坐姿划船)」、「Single arm row(企立單身划船)」，等於單手同埋雙手嘅訓練我哋嘅背，呢個動作仲可以改善埋都市人有寒背嘅問題添!

第一個動作「Seated Row(坐姿划船)」，首先將拉力帶套喺雙腳，然後打開到膊頭嘅闊度，盡量選擇自己有拉力嘅地方:「記住要挺胸，跟住將我哋對手伸直，然後用我哋背嘅力量夾埋嚟，將我哋嘅肩胛都係夾埋，我哋唔係練對手，好多人做呢個動作嘅時候係對手發力，記住要用我哋嘅背闊，千祈唔好寒背，挺胸沉肩，用力呼氣，慢慢放，大約做15到20下，就可以練到我哋嘅背闊。」輪到嘉琪上場，過程間都表現唔錯，見佢出盡力將肩胛拉後，相信努力一段時間，絕對可以改善到寒背嘅問題。

剛剛完成坐姿划船動作，依家開始第二個動作「Single Arm Row(企立單身划船)」，呢個動作顧名思義係要企喺度，單手做我哋嘅划船嘅Row:「首先前後腳企，將我哋隻手擺喺度，上身微微向45度傾前，千祈唔好寒背，都係挺胸，將我哋隻腳微微咁樣，兩隻腳都微曲，手放鬆，跟住用力拉埋去個肚臍度，去到頂峰嘅時候夾1秒，用背闊發力，慢慢落，唔好快。」在旁的嘉琪上完速班，即刻好著躍去實淺，當黃榕調教好佢嘅準備姿勢之後，嘉琪一臉認真開始做，沒料她拉咗兩下就話隻手有啲攰，不過見黃榕讚美幾句，嘉琪又回復戰鬥力繼續衝，最後也順利完成動作。

黃榕建議大家每次做15至20下，認為該類輕重量可鍛練身體線條，但又不會練到虎背熊腰:「呢個動作全部都係收緊，同埋啲鬼竄肉，喺街度見到好多人啲肉，點解會蕩下蕩下，呢個動作可以收緊我哋嘅線條，可以令到佢更Firm嘅，所以大家可以放心做。」為迎接熱辣辣夏天，女士們著小背心好時機，黃榕預告下集教大家操手臂。