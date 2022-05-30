【移居英國】暑夏高溫破30度　為何英國人都不裝冷氣？

人人都知，英國天氣濕冷，冬天特別難捱；但你可知，英國夏天其實也可以很熱，2019年英國甚至錄到破紀錄38度高溫；但奇怪是，英國竟然九成家居都沒裝冷氣，難道英國人都不怕熱？當然不是，只是原因都跟英國的北溫帶氣候有關：

（一）日夜溫差大

先看數字，以英格蘭為例，它夏天平均氣溫只是17.5度，似乎也頗涼快，何解會說高溫爆表？原來英國夏天日夜溫差很大，英國夜間平均氣溫只有15度，出門也要穿外套，所以睡覺根本不用開冷氣，甚至要小心因入夜降溫太快，容易着涼感冒。

（二）炎夏太短

英國夏日的白天，氣溫經常有25度以上，在7至8月甚至可超過30度，令英國天文台要發出熱浪警告；不過英國「盛夏」其實不會太長，以倫敦來計算，暖季從6月中旬開始至9月初結束，只有短短2.8個月，真正高溫只會在7至8月間出現幾天，一般大眾根本不會為那幾天而買冷氣機，他們寧可花錢裝暖氣以應對濕冷的冬季，反而感覺更划算。

（三）陽光寶貴

英國位處北緯40度的北溫帶，在這緯度下，太陽光中的紫外線強度不會太高，難怪英國人皮膚都很白，陽光充沛日子對他們來說甚至是彌足珍貴，英國人寧可在夏天出外活動，也不願留在冷氣房中避暑，故此英國很多大型活動，都會選在7至8月間舉行。

英國人消暑妙法

儘管英國暑熱不長，但在超過30多度高溫的那幾天，英國人也是會難受吃不消，他們除了會穿短衣短褲、吹電風扇、躲到冷氣地方避暑外，也有自己一套消暑妙法：

（一）關窗落簾

香港人傳統觀念，是天氣熱時房子要盡開窗，讓空氣更流通；但英國國民保健署（NHS）卻建議，當戶外高溫時，室內應該關上窗戶，再放下遮光窗簾，以避免室外熱氣流走進屋中，令房子變成溫室。英國房子的隔熱和保溫，普遍做得比香港好，這方法在英國可能較為有效。

（二）冷卻式寢具

睡覺沒冷氣，熱起來很易冒汗，這時候英國人也會使用冷卻式寢具（Cooling Bedding），例如冷枕或透氣度高的床單及被褥，它們部分甚至有調節體溫功能，適合不同體質的人使用。

（三）南下海邊吹風

英國皇室會避暑，英國國民亦愛在夏天「遷徙」到南部海灘，吹吹海風，曬曬日光浴；例如在英國南岸城市布萊頓（Brighton），那裏是英格蘭最多晴天的城市，夏天時沙灘都擠滿人潮，它的濱海景點「七姊妹懸崖」也舉世知名，在當地度假兩三天，絕對是賞心樂事。