日過江龍名店　帶來人氣美食

每次去日本，手中總有幾間人氣長龍食店要去朝聖，近年去唔到，幸好它們不時來港開海外分店，近日更有日本名店和其他品牌聯乘，打造新菜單，為食客帶來新鮮感，日迷唔使飛都嘆到美食。

九州牛角包

日本每個地方都有自己的地區美食和名店，剛於觀塘落戶的il FORNO del MIGNON是當地的人氣牛角包店，以迷你牛角包作主打，號稱每年約賣出過千萬的牛角包，特別在部分工序以人手製作，再加上減少油脂含量和選用秘製糖漿，質感豐富，當地人會作早餐、小食或甜點享用。這次在香港開設首間海外分店，出品由日本直送香港再焗製，除提供原味、朱古力、明太子3款口味外，還特別引入日本店只於秋天推出的限定番薯口味，配用日本烘焙的咖啡，滿滿風味。

日意聯乘

吃完熱辣辣炸物或鍋物，再來一口冰涼的雪糕，清熱消滯。來自日本京都的吉列牛扒專門店京都勝牛，近日於荃灣開設新分店，除有吉列牛扒、豬扒和海鮮，因應新分店開幕，品牌推出全新的主餐牌，當中供應和牛壽喜燒套餐和吉列大蝦鍋膳套餐等美食。較特別是新分店和意式雪糕店TOKYO DOLCI聯乘，店內會供應夢幻抹茶、蜂巢脆脆及水果之味3款日系特色雪糕。雪糕店其他產品則作外賣，每日9款味道的Gelato，包括有香蕉、伯爵茶、85度朱古力、京都宇治抹茶、岩鹽焦糖、菠蘿等，軟雪糕則有鹹蛋黃味、燒番薯和紫薯味等選擇，吃完吉列美食再來一口雪糕，夠晒寫意。由現時至6月11日於分店內惠顧任何套餐，可以用優惠價享用無酒精飲品，意式雪糕買一送一。