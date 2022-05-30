玩道具令胡美貽受傷　方力申首開腔：醫藥費我出住先

藝人方力申（小方）陳明憙和米雪現身觀塘，為港台微電影《出發2022》開工。戲中扮演中醫師的小方以學生Look開工，獲米雪讚凍齡。米雪透露今次與羅家英飾演夫妻，丈夫留醫期間獲「義工」小方幫助，變魔術氹他們開心。記者打趣問小方是否平時追女招數，他說：「梗係唔係啦，追女仔係真心。（情路上你好失敗？）梗係失敗啦，依家惟有努力工作，原來女仔欣賞男仔有事業同有錢。」

早前拍攝節目，意外令拍檔胡美貽受傷，小方終開腔說：「只可以話呢次係意外，當時拍緊遊戲節目，懲罰就會有一啲道具，我係攞緊啲道具繼續玩，但唔係有意整傷佢。出事之後我即刻介紹整容醫生、親自陪佢去醫院做手術，直至依家覆診，所有費用都係我出住先，樂小姐（樂易玲）話如果Claim到保險會幫我分擔。咁我都有同佢（胡美貽）保持聯絡，知道佢傷口已經好淺色。」

同鄧麗欣保持聯絡

談到舊愛鄧麗欣日前亮相張敬軒演唱會，笑指當初「揀錯人」，小方大方透露說：「尋日先見完佢，因為有朋友生日。大家又講起呢個話題，佢同我講『你明嘅』，暗示都係做嘢先咁講，其實呢幾年我哋真係保持聯絡。（追番佢？）唔回應嘞，將來嘅嘢邊話得埋。」

小方又表示林盛斌（Bob）當月老，經常想介紹異性給他認識：「佢成日畀啲三點式女仔相我睇，仲話呢啲幾好，不過我為人好怕醜，冇正式約會過，佢可以繼續努力。不過（三點式）只係佢喜歡啫，感情方面我相信心動嘅感覺。」

另外，米雪愛駒「蟲草成名」日前為她贏得2百多萬獎金，她表示：「尹佬（男友尹志強）生前鍾意運動同欣賞賽馬，絕對唔係賭錢嗰隻，同埋馬會不斷做善事幫人，所以我哋鍾意養馬。依家我都仲有兩隻馬，佢哋贏到獎金我會捐部分出去做善事，或者身邊有朋友需要幫手，我都好樂意。」