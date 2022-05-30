夏日養生健康飲　新口味又有優惠

天氣炎熱，最緊要適時補水，不想只喝開水咁單調，又怕汽水無益，坊間還有不少健康的飲品選擇，既解渴又減低罪惡感。近日除有新口味的茶飲，部分品牌亦推出各式優惠，有益養生之餘，感覺更抵。

全素麻糬飲品

坊間的茶飲店，經常被指要小心糖分和熱量，將於6月8日在灣仔開設新分店的「圓貝」，是手造植物奶專門店，供應純素特調飲品。因應新分店開幕及迎接夏日，特地推出全新的麻糬飲品系列，當中的純素麻糬標榜味道濃郁，低卡零邪惡，配以植物奶和各款配料，繽紛又美味。雪糍粉紅榴榴以熱情果和粉紅石榴果汁配純素麻糬和活性碳珍珠，再加雲呢拿米蓋，粉系色調很搶眼。黑白色系的黑糍芝麻，以黑芝麻糊混合杏仁奶，配純素麻糬，低卡又飽肚。另外還有加入抹茶的麻糬抹香和雜莓打造的雪糍芊莓，每一杯都好啱打卡。與此同時，品牌會於6月1日於中環店、6月3日於銅鑼灣店、6月6日於鰂魚涌店及6月8日於灣仔店送出100支植物奶，讓大家感受健康滋味。

養生花茶最低6折

女士們喜愛飲花茶，芳香又健康。本地品牌「好茶養生」有多款養生花茶，因應初夏袪濕排毒，品牌就有袪濕健康套裝和滋潤美顏套裝，前者有美白袪濕、袪濕降脂、黑豆赤小豆薏米茶，後者有桂花雪梨、羅漢果雪梨、蘋果美顏、茉莉玫瑰、石斛花胎菊和桂圓紅棗茶，大家亦可按個人喜好揀選單包裝套裝享用。由現時至6月，袪濕健康套裝和滋潤美顏套裝有8折優惠，6月選購單包裝優惠套餐，可享6折，大家可隨時補身解渴。

紫番薯米水

中醫指米水營養豐富，適合脾胃虛弱和痰濕內盛體質的人士飲用，品牌CheckCheckCin的米水系列，選用紅米、白米或生薏米和其他食材配搭，打造不同口味和功能的米水，近日品牌推出紫番薯米水，由紅米、白米、燕麥和紫番薯等材料調配而成，據指可去水腫和抗氧化，除當飲品喝，還可以加其他食材來煮糖水，同樣滋味。

無糖低卡米漿

糙米營養豐富，香港人很喜歡在白米混入糙米，加添口感和營養。本地剛引入的台灣天癒糙米原漿，標榜選用特定的糙米和負極磁化水製作，不含糖分和脂肪，無添加人工色素、香料或防腐劑，而且還是純素飲品，有原味和枸杞味選擇，富米香又有飽肚感，據指含膳食纖維和礦物質等營養，小朋友、孕婦和素食者都可享用。