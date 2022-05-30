陳宗澤同「世一女神」Jessica纏綿　怕醜緊張到手震

參加《全民造星III》的陳宗澤（CY，前名陳澤言）有「神經刀」之稱，今年決定以真名陳宗澤再出道，成為古天樂及古巨基旗下公司的首位歌手，首支派台歌《神經刀》，由強勁幕後班底打造，其中請得吳林峰擔任作曲人，他說：「係花姐介紹佢畀我認識，覺得佢好犀利，係學習對象，首歌好可以代表我，到正式錄音時都未試過咁緊張，錄音前一晚完全陷入失眠，甚至緊張到吃不下，坐車去錄音室時，會諗好多嘢，歌曲浮現咗好多些畫面，喺腦海中不停循環好多問題。直至監製同我傾先可以放鬆番。」

MV在快將清拆的深水埗棚仔布市場取景，請有「女神世一」之稱的陳苡臻（Jessica）飾演女主角扮武士，兩位於布繩陣中演繹愛情中的傷痛、纏綿、角力、放下等情緒，至於初嘗日本武士造型的CY，最難忘是與武士刀互動：「如果平時這樣做，大家會以為我是癲佬，但當我投入傷感情緒，攞起把刀揮舞時，又覺得好『爽』。」

他和Jessica還有纏綿鏡頭，但怕醜的他卻拍到怕：「我雙手一直在震，就算休息時，都唔敢同佢講嘢，但佢好友善，拍親密鏡頭時會叫我唔好緊張，令我手震都可以投入到角色。」