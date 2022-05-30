馮允謙冇膽請MIRROR做個唱嘉賓　視婚後開紅館騷為目標

「唱作王子」馮允謙（Jay）將於7月2至5日於九展舉行《HAVE A JAY TIME》4場演唱會，入行10年終首次圓夢的他，日前接受訪問時興奮謂：「會好畀心機去做呢次騷，之前未試過4面台，雖然我唔係賣騷肌，但都希望練好體力去應付呢次演出。」一向「賣歌」為主的他，透露會挑戰舞蹈：「我都鍾意跳舞，但我唔係好得，可能揀啲簡單啲嘅舞步。」之後他更自揭瘀事，指之前擔任衞蘭演唱會嘉賓時被取笑，他憶述：「我出嚟時一郁，聽到好多人尖叫，但之後就係笑聲，係讚定笑我都冇所謂，最緊要睇得開心。」而為免今次個唱再次被笑跳「機械人舞」，他表示會勤拉筋及練舞，非常搞笑。

而今次個唱嘉賓名單，他透露有男有女，還說偏愛新一輩歌手。問到會否考慮邀請男圑MIRROR成員登台？怕食檸檬的他就話：「佢哋好忙，唔夠膽問，不過我完咗騷可以安心睇佢哋個演唱會。（撲到飛咩？）我都識lan，之前同佢一齊做騷。」

至於有指他和許廷鏗、吳業坤及胡鴻鈞屬同期出道，但相比下他起步較遲？他直認：「都算係，可能同性格上唔識Social有關，拍劇易入屋，但我又錯過咗。」不過現時已開始接受轉變，任何機會都想試，只是重心離不開音樂，更視人生終極目標是與女友結婚後，就登上紅館開騷：「喺嗰度開演唱會好有成功感！」