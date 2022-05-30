被郭晉安扯口罩　陳豪幫拖講好話：係友善嘅舉動！

藝人陳豪今日（30日）出席電影《逃獄兄弟3》首映，見他手上貼了卡通膠布，更稱之為愛心膠布，他說：「囡囡幫手關車門，但佢快得滯，整傷咗我，佢好內疚，差啲想喊，即時搵咗塊膠布畀我，我同佢講我冇事，真係甜到入心。（囡囡好黐你？）個個都黐，佢哋每個性格都唔一樣，但三個都係我嘅天使。」

另外，提到之前郭晉安（安仔）跟他做訪問時扯下他的口罩，安仔被網友狂轟無禮貌，他即為對方講好話：「唔使鬧佢，佢係友善嘅舉動，而唔係敵對，加上我同安仔合作拍劇成為好友，大家當時訪問冇戴口罩，所以佢都唔想我戴住口罩去見觀眾，我同安仔係好朋友。（你當時好尷尬？）冇尷尬，係有少少愕然，如果我介意佢扯開我個口罩，我就會戴番，但我都照除。」他解釋現時疫情緩和，不介意除口罩，但要保持社交距離，但承認現時在家仍會戴口罩睡覺。

而陳豪在戲中飾演獄長，沒有動作戲，拍得算舒服，問到多久冇拍電影？他坦言：「好耐冇拍，耐到唔記得，監獄電影係香港電影經典題材，之前導演搵我做獄長，我即時想起張耀揚，但佢想我演得有啲唔同，想我演一個斯文同正直嘅獄長。」