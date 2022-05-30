打戲連場冇栢天男份　吳卓羲寸爆：唔通導演怕我打死佢？

藝人吳卓羲與栢天男今晚（30日）出席電影《逃獄兄弟3》首映，電影第二輯及第三輯接連上映，吳卓羲解釋因為第5波疫情令第二輯延期上映，而第三輯早已落實檔期，故上映時間比較接近，但覺得反而是好事，觀眾能一氣呵成看畢兩輯。

吳卓羲在劇中打戲連場，但就未有跟栢天男對打，他笑言：「我鍾意同打得叻嘅人對打，唔知點解導演冇安排我同佢打，唔通怕我打死佢？」栢天男就大讚對方專業：「其中一場戲佢出拳打我，覺得好舒服，感覺到有陣氣，我話你可以照打落嚟，佢話唔需要拳拳到肉，只要有感覺又做到反應就得。」吳卓羲表示只是拍戲，盡可能都不會令對方受傷，但就曾試過被對手誤傷：「拳腳就易啲控制到，武器反而比較難遷就。」

另外，提到無綫、ViuTV及香港開電視同期推出重頭劇，觸發新一輪電視大戰，吳卓羲認為是好事：「觀眾悶得太耐，大家都鍾意茶餘飯後討論劇情，我希望可以返回當年《上海灘》追劇嘅年代。」而有份演出Viu TV劇集《冥冥之中》的栢天男支持原創劇，問到對收視有否信心？他說：「套劇好多人參與，就算我對自己冇信心，但我對其他演員同導演有信心，我嘅信心係來自佢哋。」