「圓」美Body　肉感誘惑

日本AV業界有好多唔同嘅術語，好似「惠體」係咩意思呢？原來係指被上天賦予祝福嘅身材咁解，而惠體女優就即係體態帶豐滿感，擁有一對天然爆乳嘅肉感型女優喇！如果大家鍾意呢類型女優的話，就千祈唔好錯過今日介紹嘅AV作品，必定能夠滿足眼球。

請食波餅

喺S1出品嘅《透明溢出的惠體》中，擁有H Cup美巨乳嘅安位薰今次會連番施展不經意的誘惑勾引男人，例如搵師傅上門整水喉，薰妹就會特登唔戴胸圍真空上陣，再淋濕件白恤衫搞到若隱若現，師傅見到咁情況梗係慾火飆升，立即舉旗致敬，而薰妹就即刻勾引對方上床。事後阿妹覺得仲未夠喉，於是又Call健身教練嚟一齊做運動，呢次佢嚟個酥胸半露，成功令教練上釣，齊齊做床上運動！跟住薰妹返工做按摩技師，期間不斷請客人食波餅，又成功令客人要求佢幫手出火，喺按摩床上瘋狂激戰。

隨傳隨到

喺片廠Fitch推出嘅《我歷史上最方便的女人》入面，夕季千歲係一位活躍於區內嘅蕩女，只要收到網友嘅訊息，佢就會即刻去到對方嘅屋企，咁佢哋搵千歲做乜呢？咁就梗係享受床笫之歡喇！皆因千歲性格放蕩，只求開心不求回報，每次應約都會同對方上演連場激戰，更加因為體質敏感而潮吹大作，而且仲唔介意同對方玩愉虐遊戲或出動震動玩具刺激，就算係一次過招呼兩位網友亦一樣冇問題，認真係有求必應！

酒吧變戰場

片廠癡女Heaven推出嘅《直到早上與絕倫客人中出不倫事件》，講述佐山愛係一位經營小型酒吧嘅老闆娘，唔單止風騷迷人，仲成日着到酥胸半露咁招呼客人，認真引死人！而愛妹嘅經營方式仲有一個特別之處，就係每次只招待一位男客人，點解咁做？咪就係方便佢勾引對方上床囉！好多客人喺佢大送秋波之下都變得意亂情迷，迷糊之間就畀佢帶到神秘房間開波，愛妹前戲做到足，令客人個個都飽嘗快感且雄風喚發，激戰時就可以為愛妹帶來強烈快感喇！

簡評

本仙一向都鍾意肉感型女仔，日本AV界嘅惠體女優就絕對啱晒口味，相信亦可以滿足到愛好欣賞巨乳嘅你！而今日為大家介紹嘅3部作品，主演嘅正係AV界出色又有名氣嘅惠體女女優，當中最鍾意夕季千歲主演嘅《我歷史上最方便的女人》，原因係千歲生得高挑且身材豐滿，相當有睇頭，更重要嘅係佢表現夠狂野搶韁，十足癡女上身，加埋放題式潮吹瘋狂噴水，令作品精彩萬分！