李克勤《聲生不息》與周筆暢合唱　林曉峰驚嘆「教科書」級示範

李克勤在內地音樂真人騷《聲生不息》第6集中，首次進行跨隊男女雙人合作，在比賽前先要在限時15分鐘內揀拍檔，向來轉數快的克勤想到好橋，就是逐一「到訪」女子隊房間實行「大包圍式漁翁撒網」策略，以提高成高率。

他每到一間房間都直接表達意願：「考慮一吓我吧。」不過他初期屢碰壁，當打開楊千嬅的房間時，發現已被李健折足先登，李健在房內與千嬅傾得投契時，臨走時指兩人是「郎才女貌」。之後他到訪劉惜君房間，當她知道克勤逢房必敲門時，她即笑他花心，而克勤就笑言年紀及輩份都高，擔心沒有選他而感丟架，最後克勤跟風格相近的周筆暢組成一隊。

該集主題是「港樂與我的城市人生路」，關乎「城市」與「人生」，克勤選擇唱《紅綠燈》作為參賽歌曲：「想表達面對紅燈時，選擇人生之路心中懷有顧慮的小心謹慎；當綠燈通行時，心境平穩朝著人生方向努力前進的暢通無阻。」至於舞台設計十分精細，克勤與周筆暢隔着一條馬路演唱，展現出男女訴說的情緒頗有不同，二人合唱過後，男子隊的林曉峰驚嘆這是「教科書」級別的示範，最後克勤在合唱中獲得勝利。