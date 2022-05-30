上天就係咁唔公平，有啲女人天生麗質，身材仲要有前有後索到爆，因而成為唔少女性嘅公敵。可能大家會覺得公敵二字未免講得太嚴重，但係對英國人氣成人模特兒Lauren Louise嚟講，卻有相當嘅體會。

懷着夢想

靚女應該受到大家嘅歡迎，試問有邊個男人會唔鍾意靚女呢？不過對人氣成人模特兒嘅Lauren Louise嚟講，卻有唔同嘅體驗。喺英國打比郡出生嘅佢，細個時相當可愛，尤其係一對大板牙，令可愛度滿分，亦因為咁，獲得唔少廣告商垂青搵佢拍廣告，佢坦言從嗰時開始，便萌生從事模特兒工作嘅夢想。

雖然佢嘅夢想得到家人嘅支持，但先決條件係要佢喺學業上有好成績至得。不過佢卻估唔到，因為咁令佢成為幾個壞心腸女同學針對嘅對象。由於佢哋妒忌Lauren Louise係兒童模特兒，讀書成績又好，故此經常戲弄佢，令佢嘅學園生活有一段時間相當唔開心。幸好阿妹身邊亦有唔少好朋友，喺對方嘅安慰同鼓勵下，令佢好快就走出陰霾，並繼續朝模特兒嘅夢想進發。高中畢業後，佢之所以走去參加打比郡小姐選美比賽，原來係佢嘅閨密偷偷幫佢報名，而原因係當時佢正煩惱緊繼續升讀大學，定係快啲圓成模特兒嘅夢想。

出乎意料

Lauren Louise表示喺決定參加比賽前相當忐忑，但全因母親嘅一番話，便決定勇往直前。當時母親同佢講，如果比賽落敗，就繼續修讀大學課程，於是佢就決定參賽。雖然佢順利打入總決賽，但最終未能獲獎，本來佢諗住疊埋心水讀大學，並放棄當模特兒嘅夢想，點知呢個時候收到一間模特兒事務所嘅電話，問佢有冇興趣做成人模特兒。Lauren Louise坦言當時真係十五十六，因為從未諗過喺鏡頭前剝光豬，感覺有點尷尬，所以未有即時答應。

不過後來佢卻改變主意，原因係當時母親向佢表示如果從事呢項工作，能為佢帶嚟成就感嘅話，不妨用兩年嘅時候，睇吓可以做出乜嘢成績，結果Lauren Louise考慮幾日後便決定入行。憑住出眾嘅樣貌及身材，喺成人模特兒界成功打響名堂，社交平台擁有超過20萬粉絲，Onlyfans頻道嘅吸金力更係超強，如此出色嘅成績，Lauren Louise坦言冇後悔入行，仲話希望可以演出畀大家欣賞。

Profile

出生地：英國打比郡

身高：171cm

三圍：34D-26-34

Lauren Louise嘅社交平台人氣有幾勁？Twitter超過6萬追隨者，未都未算，IG更有近15萬粉絲，呢個就真係超勁！事實上，佢唔單止為雜誌及網站拍攝火辣寫真，會員制嘅Onlyfans頻道嘅吸金力強勁，呢啲咪係人氣囉！