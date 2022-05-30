梁芷珮孖老公玩轉東南歐　玩37米高「笨豬跳」嗌到癲

由「旅遊達人」梁芷珮（Christy）主持的《潮甚麼》系列備受喜愛，Christy繼上次帶大家玩轉芬蘭後，全新一連六集的《東．南歐潮甚麼》將於今晚（30日）首播，今輯《潮甚麼》繼續帶大家「眼睛去旅行」，Christy孖住御用攝影師老公，花足23日自駕遊，玩遍克羅地亞、波黑及黑山！今、明播出的兩集，她先帶大家玩轉克羅地亞七個世界文化遺產景點，分別遊覽著名的普拉競技場、坐擁1,700年歷史的王宮，及美劇《權力遊戲》取景地杜布羅夫尼克，古色古香的環境讓大家恍如置身古代。

克羅地亞鄰近地中海，水上活動自然不能錯過！Christy體驗了當地特色的睇日落之旅，下午5點撐着透明船仔出海，欣賞無敵靚爆日落之餘，更透過透明船底欣賞海底奇觀，感嘆謂：「畀錢都買唔到呢個咁靚嘅景色。」而出名玩得的她，體驗了當地的跳崖之餘，還去著名的足球場、登上37米高的球場頂部大玩笨豬跳，期間仲嗌到拆天，相當過癮。

除了玩得招積，她亦吃得相當招積，Christy去了有「松露之城」之稱的布澤特「尋寶」，拖着兩隻「導松犬」到野外採摘野生松露，並即採即食炮製美味可口的松露炒蛋，大嗌正到爆！