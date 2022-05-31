【是日通勝】

農曆五月初二

壬寅年 乙巳月 甲申日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：沐浴、成服、掃舍

忌：嫁娶、安床、祈福

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：4、15、26、37

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：工作進度不如理想，宜停下腳步，作出檢討。

金牛座：認真工作固然重要，但也不能忽略休息時間。

雙子座：當局者迷，旁觀者清，太自我中心容易犯錯。

巨蟹座：人緣欠佳，出門易招惹是非，心情極度不爽。

獅子座：整副心思被私事佔據，無暇顧及伴侶的感受。

處女座：心情差，想花錢買開心，易淪為騙徒的獵物。

天秤座：努力開源，縮減支出，財政上立於不敗之地。

天蠍座：人無完人，勉強自己追求完美等於自討苦吃。

人馬座：數口精，對消費優惠很敏感，能省下大筆錢。

山羊座：愛情運不錯，單身者有望迎來一段美好緣分。

水瓶座：身心疲憊，勿強迫自己做一些耗心費力的事。

雙魚座：情緒管理十分重要，否則好人緣會被你耗盡！

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）兔 桃花旺

（跌）羊 狀態差

鼠：事業運轉差，宜堅守崗位，忌遲到早退。

牛：眉精眼企，應變能力強，工作得心應手。

虎：是日沖煞，要正視感情問題，提防小三。

兔：攜眷郊遊，有助感情升溫，幸福感滿瀉。

龍：不要在背後說人壞話，職場上沒有秘密。

蛇：投資基金要做足功課，盲目跟風易破財。

馬：謀事要考慮身邊人感受，不要擅作主張。

羊：身心狀態佳，可望從工作中獲得成功感。

猴：運勢平平，若出席面試，必須注意儀容。

雞：受到身邊人管束，無力改變，感覺無奈。

狗：工作上要善用團隊力量，不宜單打獨鬥。

豬：生活壓力極大，精神恍惚，要好好休息。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

新曆6月發達秘笈

流年與流月的飛星組合，如掌握得宜，除了可趨吉避凶外，更加可扭轉乾坤，旺上加旺！

正東方：流年三碧蚩尤凶星飛到，易有是非、官非、破財，而流月再碰上五黃災星，更加嚴重，特別要小心腳患，可放大銅錢化解。

東南方：流年文昌星飛到，本應有利讀書、學習、考試，但本月出現六白星，形成金木相沖，讀書意欲大減，而且非常吃力，可放一粒黑曜石化解。

正南方：流年九紫吉星飛到，本應喜事重重、春風得意，但流月二黑病星出現，火炎土燥，易有痛症、炎症，可放清水加銅器化解。

西南方：流年二黑病符星飛到，與流月祿存形成木土相剋，不利宅母，並會加重了皮膚、腸胃等小毛病，可放紅色飾物去化解。

正西方：流年七赤星飛到，易有爭執麻煩，流月再遇九紫，即所謂「午酉逢而江湖花酒」，有桃色事件發生，可放泥種植物化解。

西北方：流年與流月的兩吉星形成土金相生，有利權力的遞升，可放紅色的物品，令其旺上加旺。

正北方：流月一白桃花星飛到，再遇流月三碧凶星，令桃花星被洩弱，甚至會有破財、激氣的事情出現，可以放音樂盒，並經常扭動來化解。

東北方：流年八吉星飛到，本應財氣當旺，但流月一白加臨，形成土水相剋，情緒易出問題，懷有身孕者更要小心，宜放大銅錢化解。