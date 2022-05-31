前港姐麥皓兒喊爆遭收音師非禮：佢扯開我條裙掂到我內褲

前港姐麥皓兒近日拍劇，遭同場收音師「不禮貌對待」，由於涉及非禮行為，她覺得未能啞忍，故於社交平台「點名」公開對方的惡行！她接受東網訪問時，依然深感委屈一度爆喊，她表示：「我拍緊兩套劇，其中《下流上車族》前晚首日開工，估唔到遇到啲咁嘅情況。佢（收音師）係外判員工，一開始已翻開我件衫，想喺『雞心位』幫我黐咪，當時我已經驚到用手護胸，佢好似完全覺得自己冇問題。當時因為要打燈，我冇得行開避，所以都算數。」

豈料對方變本加厲，她續說：「個咪冇電，充完電攞返嚟，佢竟然扯開我條裙想攝落去！我喺社交平台唔想寫太多，其實已經掂到我條打底褲、甚至內褲，仲要左右移動咁搵位黐，佢嘅舉動令我覺得驚訝及不安，完全肆無忌憚！」她坦言加入無綫這麼多年，遇上的台前幕後很有愛：「好似大家庭咁。以前黐咪，收音師會搵女性工作人員幫我，如果唔係都會畀個咪我自己黐，佢咁樣真係完全違反專業操守，影衰晒業界，樹大有枯枝囉！（追究？）已經同監製講咗，佢哋會處理嘞。」

她坦言事發後不斷接獲同事問候，力撐她要公開此事，問到男友邱梓謙有何反應，她說：「佢話即使佢係男仔，都未試過咁嘅情形，幕後同事唔會亂咁接觸藝人嘅身體，佢斥責今次行為相當過分！」