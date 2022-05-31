自薦拍《壯志凌雲》續集　韋基馬為何成為荷里活犯眾憎？

全球熱映中的由荷里活影壇巨星湯告魯斯（Tom Cruise）主演的《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun:Maverick）大玩集體回憶，其中在上集中飾演「靚佬湯」昔日死對頭的「冰佬」韋基馬（Val Kilmer）亦有份在片中客串。幾年前不幸患上喉癌而導致失聲的韋已處於半退休狀態，而他受訪時自爆原來他是向監製自薦才在《壯》續集中出現，他表示：「湯係『獨行俠』（角色名）但『冰佬』係佢嘅剋星。佢哋一齊就等同鹽同胡椒粉。監製冇搵我都唔緊要。就如The Temptations （Motown組合）首名曲名字《Ain’t too proud to beg》一樣。」他絕對唔介意求人。

曾於八、九十年代在荷里活走紅的韋基馬是圈中出名「大牌」的演員，凡是與他合作過的人都對他「貶多過褒」，如1996年拍攝電影《人魔島》（The Island of Dr. Moreau）時就令與他合作的人帶來不少煩惱！他除了亂改劇本之外，由於他對導演Richard Stanley極不合作，導致開工3日即被電影公司解僱。最終由經驗豐富的大導演尊法蘭根海瑪（John Frankenheimer）取代，不過法蘭根海瑪亦搞佢唔掂！他曾公開批評韋基馬：「我唔鍾意韋基馬，我唔鍾意佢工作態度，我以後都唔想同佢合作！」此外，韋基馬拍攝《人》時曾經試過在片場發脾氣用煙頭焫工作人員。

而曾與他在《新蝙蝠俠不敗之謎》（Batman Forever）合作過的已故導演祖舒密查（Joel Schumacher），曾在訪問中批評韋既幼稚且難相處。韋基馬幾年前曾在有關他的紀錄片《Val》中亦批評自己的行為：「我以前嘅行為好差，我對某些人嘅行為好奇怪。」