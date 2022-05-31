被罵只顧戀愛不工作　陳喬恩：病情惡化會是我永遠的遺憾！

台灣女星陳喬恩今年與男友Alan結婚後，她一直過着幸福生活，更不時於社交平台放閃。不過，她於社交平台發長文，指收到一些留言諷刺她現時只顧戀愛不工作，對此，陳喬恩親自回答粉絲其推掉工作的原因。

自認不愛分享心底話的陳喬恩，坦言最希望對粉絲們說感謝和抱歉。她透露收到粉絲留言，大多是善意的，但都有些是謾罵。她於社交網留言：「諷刺我戀愛腦不工作，詛咒我婚姻不幸福，有些是擔心我這兩年慢生活太開心了，苦口婆心的說姊姊工作的女人才發光啊（所以我現在皮膚是有多暗沉嗎？），當然最令人捨不得又感動的一種，是從以前到現在，無論我做怎麼樣的決定，都和我站在一邊的粉絲們。」

她亦有剖白這兩年慢活的原因：「我確實推了很多工作上的邀約，最大的原因是因為我的貓咪有癌症，接一部戲起碼要半年的時間，接節目也要3、4個月，因為疫情來回飛，隔離時間會更久，就像家裏有一個生病的老人家，萬一我離開太久牠見不到我病情惡化了，那對我來說會是永遠的遺憾，永遠在心上的痛。」

她表示現在做任何決定都會再三考慮，幾年後會不會後悔，人生是自己的，和任何人無關。「有一天啊，我們都要自己離開」。她強調自己很好、很快樂，也想熱愛工作，並喊話「當我再次和你們見面，那會是一個完全不同的我。」