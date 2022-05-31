東方日報C1：謝霆鋒穩「操」勝券　8舊腹肌搶Fo

謝霆鋒與劉雅瑟主演電影《海關戰線》前晚於中環拍攝大場面，兩人均為新片搏到盡。於戲中身兼武術指導的霆鋒近月積極狂操，赤裸上身大晒8舊腹肌，十分搶鏡。為了營造上鏡「爆肌」效果，他不用埋位時狂舉啞鈴及做掌上壓，非常認真！

闊別影壇6年的張學友最近拍英皇電影《海關戰線》狀態甚勇，獲讚「回春」有術，身兼武指的謝霆鋒當然不敢怠慢，已秘密操肌一段時間。前晚他拍捉拿匪徒受傷的戲份，其面部及背部都受傷，需赤裸上身接受治療，他甫脫下上衣，健碩身形表露無遺，尤其8舊腹肌極之搶眼。

吸引大批粉絲包圍

戲中霆鋒邊接受治療邊跟雅瑟交談，當Cut機後，他即於現場打點，相當忙碌。由於他非常着重拍出來的美感，為了有「爆肌」效果，他帶埋啞鈴到現場，每當與工作人員傾談，即爭取時間狂舉啞鈴。當差不多拍攝，他又突然轉身做掌上壓，善用每分每秒。

拍了一段時間後，霆鋒穿回上衣步往摩天輪位置補妝，由於現場早已吸引大批粉絲守候，當他行出拍攝範圍，粉絲即上前圍住霆鋒，為偶像打氣。補完妝後，大隊拍攝至約10時，導演邱禮濤開咪大叫「收工」，工作人員及演員齊齊歡呼鼓掌，霆鋒步往休息帳篷，再次被大批粉絲包圍及要求合照，經過1晚拍攝兼天氣極炎熱，他雖略有疲態，但來者不拒，非常親民。

劉雅瑟讚不絕口

雅瑟受訪時對霆鋒爆肌身形讚不絕口：「他很努力地保持身形，經常都會在操練，亦很注意飲食，控制得非常之好，食得很清淡。」她又指電影拍了兩個多月，很佩服所有動作演員：「他們真的付出很多，好像甄子丹、霆鋒，大家都知他們很享受拍攝動作戲的過程，但我看完實際拍攝後，發現每個鏡頭好看之餘，他們為鏡頭背後所付出的，真的比我們想像中的多，令我相當佩服！今次我也特別向霆鋒要求加一點動作，希望下次可以拍得更多，讓自己可以作更多的嘗試。」

霆鋒為新片搏到盡，當然不止操肌，早前他於社交網上載手背現青筋的照片，關節位粗糙又紅腫，更有結痂傷口，明顯是拍戲的傷痕，難怪圈中好友郭偉亮與蘇永康等留言慰問。

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