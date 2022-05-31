馭鮫記︱迪麗熱巴任嘉倫人妖戀超虐心

由內地女星迪麗熱巴和任嘉倫主演的仙俠題材新劇《馭鮫記》剛於內地播畢，即將會登陸港台電視31，會由6月1日至29日，逢星期一至五晚上8時半於港台電視31播出，更會每晚一連播出2集，讓香港戲迷過足劇癮！

此劇於內地播出時，網上點播量單日破億，更是榮登內地網絡平台首部熱度破萬的戲劇，在內地網路劇排行榜上穩居冠軍，相關話題閱讀量更突破百億大關。迪麗熱巴及任嘉倫均是流量藝人，迪麗熱巴樣貌精緻，有「新疆四美」之稱，今次飾演的御靈師原本欲馴服任嘉倫飾演的鮫人，從開始互相敵視到後中漸生情愫，然而由於身份及環境的阻撓，有不少虐戀場景，看得讓觀眾相當揪心。

任嘉倫在《馭鮫記》裏古裝扮相帥氣又唯美，他過去在另一部古裝劇《周生如故》的角色獲得大讚，被網友稱為「古裝天花板」，任嘉倫卻謙稱這些評價太高了，覺得天花板不是特別好的形容詞，等於已經到頂，難有超越的空間，任嘉倫還是希望可以有進步空間。今次在《馭鮫記》他飾演擁有一頭藍髮以及藍色瞳孔的神秘鮫人「長意」，善良的他救下遇險的順德仙姬卻反遭暗算，被囚禁於馭妖谷欲將其馴服。

《馭鮫記》改編自九鷺非香的同名小説，以人類與妖怪並存的世界為背景，由迪麗熱巴主演的半仙半妖御靈師「紀雲禾」，以及任嘉倫飾演的鮫人「長意」，開啟虐心到不行的人妖戀。九鷺非香在網絡小說界人氣高企，文字幽默活潑，多部作品被改編拍成劇集，《馭鮫記》小說更在第二屆奇幻影視博覽會被評選出「2019最受關注十大奇幻IP」！

《馭鮫記》小說描述女主角馭靈師「紀雲禾」尋死，男主角鮫人世子「長意」更曾出手傷害女主角，於電視劇中對這些設定修改，特別是飾演「長意」的任嘉倫外表冷酷卻內心熱情，一直關心「紀雲禾」對方吃藥、喝湯，看得粉絲暖在心頭！