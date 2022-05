《壯志凌雲2》再破票房紀錄！湯告魯斯有望分多1億美元分紅

由荷里活巨星湯告魯斯(Tom Cruise)主演的《壯志凌雲:獨行俠》(Top Gun: Maverick)上周五於北美開畫,除了打破「靚佬湯」個人開畫票房紀錄之外,影片開畫4日亦狂收1.56億美元(約12.23億港元),打破了尊尼特普(Johnny Depp)的《加勒比海盜:魔盜王終極之戰》(Pirates of the Caribbean: At World’s End)於2007年保持的「美國陣亡將士紀念日」(Memorial Day)4日最高開畫票房位置。此外,亦破埋「靚佬湯」於2005年的《強戰世界》(War of the Worlds)最高北美開畫票房舊紀錄。成為他從影40年以來最佳開畫票房成績!

《壯》北美創出佳績之外,海外亦狂收!至今影片的全球累積票房已接近3億美元(約23.52億港元)。據知「靚佬湯」今次再拍《壯》的片酬高達1,250萬美元(約9,800萬港元),由於影片開畫票房已超出預期,他有望最終另獲超過1億美元(約7.84億港元)額外分紅!

另方面,有傳媒趁住「《壯志凌雲》」熱潮而翻出「靚佬湯」17年前接受澳洲《60分鐘時事雜誌》的舊訪問片段,當時記者頻頻問他私人問題包括前妻妮歌潔曼(Nicole Kidman),令他嬲到爆目露兇光睥實記者然後說:「你現在已經越界了,你知道你是。」不少網民看過片段之後認為他當時的眼神好嚇人,但亦有網民大讚「他嬲起上嚟仍然咁靚仔」。