傳暗撻Jennie　V@BTS疑隔空暗諷「前度」GD

韓國天團防彈少年團（BTS）成員V最近傳出與人氣女團BLACK PINK成員Jennie同遊濟州島，因而爆出緋聞，而Jennie去年曾傳出暗撻同門師兄Big Bang隊長G-Dragon（GD），近日有網民發現V與GD在社交網上的貼文似有關聯，懷疑是「前度」與「現任」隔空互相諷刺。

GD昨日（30日）在社交網上載近照，並用法文說：「像雲朵一樣自由自在。」同日V在社交網的限時動態上載在室內體驗跳傘的短片，並寫道：「去摘雲朵吧。」網民都認為V是在暗寸GD，而V在爆出緋聞後上載雛菊的黑白照，因GD一向喜歡雛菊，其自家品牌亦是以雛菊為主題，網民認為V上載雛菊黑白照是想暗諷GD年紀大。

另外，BTS成員Jungkook昨日被發現清空社交網，引起粉絲關注，有粉絲擔心社交網是遭黑客入侵。而隊長RM初出道時曾演出綜藝節目《腦性時代：問題男子》，但後來因為組合忙於參加海外活動而退出，他昨日上載與全賢武、金基石、河錫辰、李章元及Tyler等《腦》成員去聚餐的合照，並寫道：「好久沒見了我的哥哥們...問題男子。」

而BTS正身在美國，他們將於當地時間31日入白宮出席「亞裔美國人和太平洋島民傳統月」的活動，將與美國總統拜登見面，而他們將於6月10日推出新專輯《Proof》。